迎接耶誕商機，六福旅遊集團旗下「台北六福萬怡酒店」與生活美學品牌「Elite Concept一禮莊園」推出美食與花禮，包含The Lounge 大廳酒吧推出粉雪下的聖誕大餐每位1,380元+10％，敘日全日餐廳則提供二至四人的外帶聖誕餐，二人套餐售價2,280元，四人套餐3,880元，隨餐附贈耶誕花禮。同時耶誕前夕至跨年期間，六福萬怡酒店推出「FUN迎2023聖誕暨跨年住房專案」每晚9,999元含稅，連住兩晚只要12,023元含稅，雙人一泊一食再送氣泡酒Chandon乙瓶。

此外，「Elite Bakery一禮烘焙」也推出多款聖誕糕點，自即日起至12月25日於一禮烘焙長春門市與六福美饌線上訂購，包含外形猶如鈴鐺精巧可愛的可麗露禮盒「DoReMi天使之鈴」，每盒內共有9款造型獨特與風味截然不同的可麗露，還有以當季草莓為主題設計的兩款蛋糕「草莓協奏曲」、「莓好水晶慕斯」，將草莓做成聖誕雪人的可愛模樣，鑲在如白雪皚皚的奶油上，以及風行歐陸百年的傳統「德式史多倫水果包」。針對想購買花禮回家佈置的消費者「Elite Concept一禮莊園」也推出以雪松搭配各式冬季植物果實，如肉桂、楓香等設計的桌上型聖誕樹及擺飾，民眾可透過致電聯繫一禮莊園門市購買。

台北六福萬怡酒店The Lounge 推出「粉雪下的聖誕」西式排餐，主打「開心果煎牛菲力4oz及松露雞肉捲佐牛肝菌醬汁」，由堅果香氣馥郁的開心果襯托出牛肉奔放的油脂，讓柔軟的菲力牛排每一口都吃的到堅果碎粒的口感。松露雞肉捲搭配的牛肝菌醬汁，也是主廚獨門調製，口口都能品嚐到菌菇濃郁的鹹香。此外全套餐點包含「鄉村羅勒麵包&亞麻子法國麵包佐法國鹽之花奶油」、「燻鮭魚花圈沙拉」、「鴨肝無花果鹹派」、「栗子南瓜卡布奇諾附起司脆餅」與餐後飲品及以當季新鮮草莓製作的「草莓檸檬塔」，於12月12日至12月25日限定供應，售價1,380元+10％。

主打異國精緻美食的「敘日」全日餐廳則特別推出兩至四人的外帶聖誕套餐，內容從鮮脆生菜沙拉、濃郁奶香筆尖麵或燉飯、窯烤松露披薩或香料鄉村烤春雞到爐烤肋眼牛排佐紅酒醬、手工蜜棗南瓜派應有盡有，並搭配一禮莊園首席花藝師所設計的聖誕擺飾「美好時光」與「聖誕麋鹿」，期盼將一份最暖心的幸福感傳遞出去，讓敘日歡慶一刻、相聚美好的寓意送到每個人的家中，兩人聖誕套餐售價2,280元、四人聖誕套餐售價3,880元，於12月15日起供應訂購外帶。

台北六福萬怡酒店也於12月23日至2023年1月2日，推出「FUN迎2023聖誕暨跨年住房專案」售價9,999元（含稅），連住兩晚也只需再加價2,024元，雙人一泊一食每間再送氣泡酒Chandon乙瓶，限量100間。

鄰近中山線形公園，徒步走至聖誕光廊與近期最夯的打卡熱點皮卡丘牆只需5分鐘的六福居公寓式酒店，也於12月23日至12月25日推出限定三天的「聖誕住房專案」售價4,999元（含稅），在主打廳房獨立、主臥超過18坪的六福居慶祝聖誕節，雙人一泊一食再加送一禮烘焙聖誕伴手禮乙組。