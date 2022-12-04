活動以各種DIY體驗串場，讓與會親子家庭共同學習農村生活的智慧。(于家麒攝)

由行政院農委會水土保持局臺南分局與金門縣林務所共同主辦的2022金門農村生活節今(4)日於林務所內的小木屋廣場舉行，本次農村生活節以農村生活文化的傳承與體驗為主軸，「向生活者學習」，並邀請在地農村社區、青年農民、食品工坊及金門農工等單位參加，展現計畫執行成果。林務所也配合辦理憑發票換百合球莖、酒瓶蘭或矮牽牛苗木活動，吸引很多民眾前來兌換，募集的發票也將捐給華山基金會作公益。

行政院農委會水土保持局台南分局副分局長祝瑞敏表示，台南分區在金門推動農村區域亮點計畫已邁入第五個年頭，以生態友善、循環永續及農村文化的傳承為目標，輔導農村社區及青年農民，推動環境改造、產品研發及食農教育等工作，希望能創造金門在地特色農業的品牌，振興農村經濟。

金門農村有其在地的多元文化，經由輔導產出更多元的價值。(于家麒攝)

金門縣林務所長鐘立偉說，有別於以往，這次的活動的主軸著重在「向生活者學習」，以各社區及農友的DIY活動串場，提供包含蚵殼風鈴、手作薰香、青農風味捲餅、植物染、蜜蠟蠟燭及蜜蠟芳香片等手作工藝與傳統食品的DIY體驗活動，讓與會親子家庭共同學習農村生活的智慧。

計畫主持人劉晉宏則表示，金門的農村有其在地特殊且多元的文化，經由團隊的陪伴輔導，透過地方創生的方式，產出更多元的價值；活動場地始終飄散濃郁的羊肉爐香味，風車牧場的羊肉爐，以金門百年中藥舖的佐料精心熬煮，青農的努力都在濃郁的料理中體現，透過料理包的開發，產出更高的經濟價值；何厝社區的蕃薯圓甜湯、斗門社區的地瓜酥餅，在地農作物產出傳統的飲食文化，凡可達食品工坊的高粱年糕，成就更多的農加工品研發；金門農工的植物染、海霓蜜坊的蜜蠟蠟燭，和半山二皮的蜜蠟芳香片則是在地農產品的新亮點。

林務所配合辦理憑發票換百合球莖、酒瓶蘭或矮牽牛苗木活動，吸引很多民眾前來兌換。(于家麒攝)

水土保持局臺南分局強調，在金門推動農村再生是以生態友善、循環永續及農村文化的傳承與復興為目標，輔導農村社區及青年農民，推動環境改善、產品研發及食農教育等工作，創造金門在地特色農業的品牌。未來希望能持續與金門縣政府和金門縣農會合作，提升金門農村產業的價值，鼓勵青年返鄉投入農業生產與農村營造等工作，攜手打造生活、生產、生態與文化共存共榮的新農村。