新北市糕餅商業同業公會的聖誕麵包、聖誕蛋糕大賽得獎業者也將參與「2022新北耶誕市集」，糕點融入聖誕元素，外觀討喜可愛，風味也極佳。（蔡雯如攝）

「2022新北耶誕市集」將在12月2日到4日連續三天於板橋市民廣場登場，市府精選特色伴手禮、生活文創、在地美食和手作DIY等80家店家共同響應，現場還有雪白泡泡雪屋，聖誕老人每日現身雪屋分送歡樂外，贈送精美小禮。此外，活動期間累積消費滿千，還有機會拿到限量200元現金抵用券，現場拍照打卡完成指定任務，還能獲得現場店家提供的精美商品。

新北市副市長劉和然表示，新北耶誕市集已邁入第9年，也是新北耶誕城最具代表性的商展活動，歷年來耶誕市集單日都可創300萬元營業額，今年特別精選80家業者，結合耶誕節推出不同的耶誕特色商品，展售業者有新北商圈代表店家、觀光工廠，還有今年徵選出的「新北嚴選」店家，希望藉此機會，讓新北市在地美食、異國飲食料理被大家看見。

劉和然今也在記者會頒發獎盃，給予新北市糕餅商業同業公會的聖誕麵包、聖誕蛋糕大賽得獎業者，糕點皆融入聖誕元素，不少蛋糕造型都是聖誕樹，外觀討喜可愛，風味也極佳，業者也都期待趁著耶誕市集衝出銷量。

另外，新北振興購有禮第一波抽獎，今日也舉行抽獎儀式，劉和然在律師見證下抽出頭獎現代汽車KONA 電動休旅車、YAMAHA EMF 電動機車3輛、三星2022 65型4k電視6台、三星無線變頻吸麈器等多項好禮，累計超過2000名幸運兒中獎。

經發局表示，得獎名單會用簡訊、Email通知民眾，並公告在新北購有禮網站（https://shopping.ntpc.gov.tw/），第二波抽獎也將在明年1月17日抽出頭獎IVECO DAILY進口露營車 EEV（特仕車），消費只要滿300元就可參加發票登錄抽獎活動。

經發局補充，耶誕市集活動邀請momo親子台的哥哥姊姊來與大家帶動跳，現場舞台區還有一元競標、商品展售等優惠活動，詳細活動資訊可至經發局官網或「來趣新北金發局」臉書（httpsl://www.facebook.com/economic.gov）查詢。