HWC黑沃咖啡於巴拿馬產區擁有一座黑沃莊園，而莊園主曾多次在「最佳巴拿馬 Best of Panama（簡稱BoP）」競賽中獲獎，最近更來台辦全台巡迴分享會。（黑沃咖啡提供／馮惠宜台中傳真）

歡樂耶誕倒數計時，加上天氣轉涼又到咖啡飲品旺季，台中歐客佬咖啡慶祝連續四屆在「台中十大伴手禮」獲獎推出買一送一優惠，而黑沃咖啡則邀請巴拿馬產區黑沃莊園園主來台辦巡迴分享會，並推出「Wine ＆ Win花燦酒藏系列咖啡豆」；85℃推出7款耶誕主題蛋糕搶攻市場，還可APP跨店取購買，透過社群媒體轉贈好友。

歐客佬精品咖啡今年在台中十大伴手禮比賽中奪得「金口碑獎」、「現場人氣獎」，已是連四年都得獎，為歡慶連續四年得獎且回饋主顧客，搭上歲末逢歐客佬13周年慶活動，除原週年慶優惠，再加碼推出全館咖啡豆、精品掛耳咖啡包，買一送一至11月30日止。

連鎖精品咖啡品牌「HWC黑沃咖啡」歡慶6周年，不但邀請巴拿馬產區黑沃莊園主人克魯茲來台辦巡迴分享會，也順勢推出「Wine ＆ Win花燦酒藏系列咖啡豆」，4種酒香風味咖啡豆，除了有來自黑沃莊園的「雪莉 Sherry」以外，還有「波特」、「花香檳」與「香橙蘭姆」等，都別具獨色，即日起至12月底任選2包享66折，歡迎前往全台黑沃咖啡門市試飲選購。

連鎖咖啡85℃嚴選食材在耶誕前夕推出四款切片和三款整膜耶誕主題蛋糕。（85℃提供／馮惠宜台中傳真）

另，連鎖咖啡85℃嚴選TWININGS唐寧四紅果茶、法國樂比RAVIFRUIT水果果泥、法國BOIRON保虹果泥等多種進口食材，打造四款切片和三款整膜耶誕主題蛋糕，款款可口又充滿耶誕氛圍，不論是慶生或派對都超討喜。

其中四款切片蛋糕，無論是粉紅麋鹿、浪漫莓果、萌萌小雪人、巧克力星空都讓人萌到捨不得吃，且即日起到12月25日，只要買這4款主題造型切片蛋糕，任選兩款，就可享第二個八折優惠，還能使用85cafe APP跨店取購買，透過社群媒體轉贈好友。

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