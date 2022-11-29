台北市長柯文哲29日晚間到遠企中心敦南廣場參與遠東集團耶誕樹點燈儀式，今年以「暖意送平安．點亮心未來」為主題，豎立高達40呎的「遠企耶誕樹」，近60名多國駐台使節也到場同歡，柯文哲表示，北市捷運站人流慢慢恢復，希望疫情早日消退，讓社會重回過去快樂時光。

柯文哲表示，遠東集團在2022全球永續獎暨台灣永續獎中拿到38項大獎，為全台集團中最多的，遠東集團董事長徐旭東更獲頒「企業永續終身成就獎」，顯示長官注重企業才拉的動，除此之外也需要公私協力。

柯文哲也說，過去三年疫情嚴重，拉遠人與人距離，隨疫情消退，要重新建立人與人連結，他也發現，北市捷運站人流慢慢恢復，捷運人流代表北市金流，希望疫情早日消退，社會恢復正常，重回過去快樂時光。

此外，今年遠企敦南廣場上也豎立起高達40呎的「遠企耶誕樹」，以金、橘色彩球及彩繪玻璃童話窗打造，藉由7樓頂端掛起的燈串，一路延伸至敦南綠帶，配合燈光秀照亮台北夜空，營造佳節氛圍。