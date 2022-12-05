中國國民黨台北市長當選人蔣萬安5日上午率團前往台北市政府拜會台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲討論交接事宜。記者詢問蔣是否延續柯的「台北–上海雙城論壇」，蔣萬安回應，都會實質且有意義地持續交流下去，促進城市進步，符合市民期待。

「柯蔣會」會後接受媒體聯訪，根據《中評社》記者提問，柯市長任內的台北上海雙城論壇，未來的蔣市長是否會續辦？蔣萬安回答，不管是雙城論壇，或是台北和其他國際城市的交流，他認為都應該實質且有意義地持續交流下去，才能讓城市之間互相學習、進步，並符合市民期待。