九合一選舉落幕，遠東集團董事長徐旭東今天被問及選舉結果直呼政治「太敏感」，但樂觀看待明年景氣，也相信兩岸關係會越來越好，大家互相合作、向前走。

2022年遠東集團耶誕樹點燈儀式以「暖意送平安 點亮心未來」為主題，今天晚間在遠企中心敦南廣場展開，近60名來自多國駐台使節代表到場，與徐旭東、台北市市長柯文哲及外交部政務次長田中光共同點亮高達40尺的耶誕樹。

徐旭東致詞表示，這3年雖然因為COVID-19疫情，世界各國受到極大影響，但台灣的防疫成果，廣獲國際社會的認同，今天有許多各國代表到場，讓大家感受到溫暖的支持，希望民眾及國際友人對台灣要有信心。

柯文哲到場先恭賀徐旭東近日在2022全球永續獎（GCSA）暨台灣永續獎（TCSA）頒獎典禮，獲頒贈企業永續終身成就獎，他也現場獻唱台語歌歡慶佳節。

適逢九合一選舉剛結束，媒體問及此事，徐旭東回應，「今天是快樂的日子，我們都講快樂的事情」，可以感覺到今天台北很熱鬧，大家為了過聖誕、新年出來，呼籲大家保持高興，「我相信明年（景氣）也不會差到哪裡去，要靠大家努力」。

至於如何看待民進黨選舉大敗，他直說，這個太敏感，今天談快樂的事情。

媒體追問選舉會不會讓台灣跟中國關係變好，徐旭東回應，不見得，沒有好或不好，應該兩岸之間關係越來越好，大家互相合作努力、互相向前走。

針對中國近日出現白紙運動，徐旭東表示，這也是敏感問題，不清楚實際狀況，「但是都希望大家帶著快樂、向前走的心情」。

對於2023年中國經濟前景預期，徐旭東表示，現在有些經濟學家說「明年會差一點」，但誰也講不準，中國也可以衝刺經濟成長，應用正面角度看待此事。