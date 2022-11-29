台中《向海那漾》打造耶誕活動。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

台中《向海那漾》、彰化《清水那方》再次聯手打造耶誕活動，圖為耶誕烤雞大餐。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

彰化《清水那方》打造耶誕活動。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

一年匆匆過去，2022來到年末，意味著令人期待禮物的耶誕節即將到來！台中《向海那漾》豪華露營區把握年末與大家分享歡樂機會，12月23至25日將舉辦耶誕驚喜趴踢，直接把電影裡西方耶誕節氣氛搬到園區內，不用飛到歐美，也能享受最對味的耶誕佳節。

《向海那漾》將於活動期間精心佈置成濱海祕境與森林樂園，讓大小朋友一進到園區，便能被滿滿氣氛感染。夜晚，更安排樂團駐唱，營造耶誕節熱鬧氣氛，讓遊客能將歡樂一同分享。

晚餐部分，因應耶誕節，把國外烤全雞傳統送到遊客餐桌前，由主廚現切烤全雞服務，讓人不只有口服，更享有眼福！

業者指出，耶誕節最重要的是送禮傳統，台中《向海那漾》、彰化《清水那方》特別準備驚喜禮，員工化身聖誕特派員，在帳篷前掛上充滿期待的聖誕襪，讓遊客一覺醒來就可以收到獨一無二的驚喜好禮。此外，只要在園區內拍照打卡耶誕美照，更送上小禮物。

業者表示，台中《向海那漾》、彰化《清水那方》再次聯手打造耶誕活動，與遊客同歡，力邀大家沈浸在幸福美好氣氛裡。

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