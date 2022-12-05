遊客透過導覽課程，發現曬豆場上的咖啡豆，透過後製技術而產生不同的風味。（楊靜茹攝）

遊客不用到茶山，在日月潭就能品嚐翔鷹、國芳等各家茶農的紅茶並採購。（楊靜茹攝）

日月潭知名的日月星舞咖啡莊園攤位，造訪遊客絡繹不絕。（楊靜茹攝）

魚池鄉公所打造「最美的快閃書店-向山飲食書坊」，總是吸引遊客駐足。（楊靜茹攝）

南投縣魚池鄉公所3日、4日在向山遊客中心舉行「日月潭農樂園暨日月潭的飲與癮」活動，向上萬名遊客推廣農村旅遊，舉行紅茶、咖啡、香菇、蘭花等農夫市集，還邀全台9個咖啡產區莊園一起在向山曬咖啡豆，遊客穿梭在曬豆場合影，並參加導覽、體驗手沖咖啡等認識咖啡產業。

魚池鄉長劉啟帆表示，12 月起咖啡陸續採收、蘭花也逐漸綻放，每年此刻在日月潭向山遊客中心舉辦「農夫市集」等農特產品展售會，並舉辦產業活動，如「向山曬豆場」、「最美的快閃書店-向山飲食書坊」、「獨角獸計畫」等活動，還有職人以日月潭紅茶4大茶類調製新飲品發表會。

遊客苗小姐說，她跟先生每天早上一定要喝一杯咖啡，可是不知道咖啡樹、咖啡豆長怎樣，這次來日月潭，了解到咖啡的產製過程，還品嘗到台灣不同咖啡莊園的咖啡風味，真的很幸運，實在太棒了。

魚池鄉咖啡產銷班長吳永欽指出，透過這次活動，讓更多遊客知道咖啡豆後製過程，學習咖啡沖煮技巧，愈多人認識咖啡，愈有助於產業發展。

魚池鄉農經課長莊志堅表示，今年農夫市集除了展售農特產，還規劃大林閒農業區、大雁休閒農業區及日月潭頭社活盆地休閒農業區的主題展，讓遊客瞭借日月潭周邊的特色農村，進一步參加農村遊程，帶動農村經濟發展。