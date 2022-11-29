科博館暴龍首度穿上耶誕親子裝亮相。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館人氣明星恐龍近日完成「健檢」，重新修補上色，首度以應景耶誕新裝扮亮相！親子暴龍換上「耶誕套裝」、2樓的「騷包龍」也戴上耶誕帽，即日起至明年1月8日邀觀眾和恐龍共度耶誕。科博館館長焦傳金29日表示，這是恐龍繼今年初穿上放大版科博館員工制服後，再度「擬人裝扮」，帶來應景新形象。

科博館恐龍廳裡的「機械恐龍」是向日本KOKORO公司購置，原廠技師每年定時來台做例行性保養及故障性維修，受Covid-19疫情影響，直到今年10月間入境管制鬆綁，暌違3年日本技師終於再度來台，花5天時間完成恐龍「深度健康檢查」。

科博館展示組維護科分享指出，暴龍、伶盜龍是恐龍廳之寶，牠們內部有機械氣動迴路與驅動器，恐龍在「上班」時會持續定時抬頭嘶吼、張牙舞爪及眨眨眼睛，但時間一久，動作難免會「卡卡」的，出現「眼神經失調」狀況；經常扭動的脖子及身體的皮膚也出現裂縫和破皮，長達3年沒有保養，皮膚外觀漸褪色。

科博館指出，恐龍廳在檢修期間暫停開放，日本技師拆解大暴龍的外皮進行內部機械調整、更換故障機械零件，再細緻縫合、修補外皮、梳理毛髮、細心上色。科博館紀錄檢修過程幕後花絮，將在11月30日晚間在臉書粉專與恐龍迷公開分享。

換上聖誕裝的恐龍更添童趣，讓大小恐龍迷初見興奮不已，驚呼「耶誕恐龍老公公」，連與恐龍朝夕相處的科博館員工和志工都讚嘆「做完健康檢查、換聖誕裝看起來更有精神了」。