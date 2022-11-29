美國第一夫人吉兒‧拜登今天邀請國民兵及其眷屬一起開箱年度耶誕裝飾。她表示，國家團結就會更強大，美國的國家靈魂是「我們人民」，這是今年的裝飾靈感來源。

雖然感恩節才剛結束，但美國白宮已經迫不及待妝點好，準備迎接耶誕假期。

吉兒．拜登（Jill Biden）今天在白宮公開年度白宮耶誕裝飾，也為耶誕假期正式掀開序幕。今年白宮耶誕裝飾主題為「我們人民」（We the People），吉兒也邀請美國國民兵（National Guard）成員與其家屬共同出席揭幕儀式。

她在致詞時表示，「作為國民兵的媽媽與奶奶，我想歡迎國民兵家庭作為我的貴賓，協助我們揭開這個假期」，「你們的服務是我們人民的體現」。

她表示，當國家團結時，我們更強大。美國的國家靈魂現在是、也一直是「我們人民」，這正是今年的白宮裝飾主題，你關注的價值就在身邊，無所不在，這是對可能、樂觀與團結的信念，今年裝飾的每一個房間象徵在假期期間以及一整年將美國凝聚在一起。

吉兒最後表示，「我們可能會慶祝不同的節日，可能唱不同的歌曲或說不同的禱詞，但我們共享的美國價值會一季又一季的持續下去。願我們人民的承諾照亮我們進入新的一年的道路，讓我們永遠在一起。」

今年的白宮耶誕裝飾共有超過8.3萬盞燈、77棵耶誕樹與25個花環，由150位志工協助完成，打造冬季仙境。（編輯：高照芬）1111129