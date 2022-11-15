搶攻農曆春節餐飲商機，台北遠東香格里拉飯店推出圍爐宴、外帶年菜與，以及多樣節慶禮品迎接兔年，宴會廳享用熱鬧除夕圍爐宴，可欣賞現場表演並嘗豐盛年菜，是別具年味的團圓選擇。同時「香宮」粵菜餐廳、上海「醉月樓」、「ibuki」日本料理、「馬可波羅」義大利餐廳，以及「遠東Cafe」自助餐廳亦推出不同美饌迎春， 飯店並加開貴賓包廂，可選擇香宮或上海醉月樓桌菜團圓，想在家輕鬆享受五星級美食，亦可外帶年菜，2022年12月23日前預訂年菜外帶可享85折優惠，另有精緻質感年節好禮，在預購禮品可享9折早鳥優惠。

台北遠東香格里拉於豪華氣派的宴會廳，精心準備新春開運佳餚，現場還有一連串年味十足的樂團表演、充滿新年喜慶的LED炫光舞獅秀，更能拍攝全家福紀錄幸福時光，另有豐富大獎讓與會賓客試手氣！以琥珀核桃、乾煸四季豆、蜜芋頭、蒜苗鴨賞、梅汁番茄開啟兔年，精采拼盤囊括宜蘭烤鴨、青瓜海蜇、五味小章魚、紹興醉雞卷、貴妃鮑片，主菜如台式佛跳牆、金銀蒜寬冬粉蒸波士頓龍蝦塊、XO醬翡翠野菌炒大干貝蝦球、蠔皇上湯八頭鮑魚拌花菇、蜜椒豬腱骨拼香酥芝麻球、香蔥蒸珍珠海石斑、東港櫻花蝦臘味糯米飯等佳餚，闔家盡享幸福團圓好食光。每桌五位18,600元起，加贈精選紅酒一瓶；十位35,800元起，加贈精選紅酒兩瓶。於2022年11月15日前預訂可享九折早鳥優惠。

台北遠東香格里拉為闔家團聚創造永誌難忘的回憶，特別開放位於飯店客房最高樓層的總統套房，尊榮舒適的專屬空間樂享團圓喜悅，可於挑高7米的氣派客廳悠閒享用精緻十人份的家人相聚下午茶與共享晚間上海醉月樓滬式團圓美饌，席間還可享精選氣泡酒及精選白酒以及無限暢果汁，飯店再加碼贈送精選禮籃乙組，總統套房圍爐專案含住宿一晚，每晚108,888元，還可以優惠價每晚2,999元，加訂豪華客房。

香宮由新任主廚廖晉輝呈現粵菜精華，前菜以蜜汁叉燒、脆皮乳豬件及青瓜海蜇花打開味蕾，接著各式精緻佳餚包含XO醬炒蘆筍蝦球帶子、黑松露醬金銀蒜香龍蝦、羊肚菌干貝花膠螺頭菜膽燉雞湯、蠔皇原隻八頭鮑魚拌北菇婆參、燕窩芙蓉蟹皇蟹肉扒時蔬等。而上海醉月樓則由廚藝精湛的賴忠舜主廚推出多樣上海風味佳餚，佐以中西薈萃的美酒茗茶，提供飲饌享受的極致體驗。以道地的上海五香燻魚、花雕醉雞、銀絲蜇皮、油爆活蝦及老滷汁小鮑魚開胃，接著滬江佛跳牆盅、梅菜蒸波士頓龍蝦、鮑魚蔥燒大烏參、五柳枝鮮魚的等輪番上桌，每位4,588元加10%服務費。另有貴賓專屬景觀包廂，可選擇香宮或上海醉月樓豪華十人圍爐家宴，每桌55,888元含氣泡酒一瓶與果汁無限暢飲。

香宮和上海醉月樓精選年菜，有豐富多樣的單點佳餚和六人份套餐選擇，香宮的粵式風味六人份套餐15,888元，包含化皮乳豬件、蜜汁靚叉燒、桂蜜煙鴨胸、蔥油黃瓜海蜇花與琥珀糖核桃的開胃拼盤，羊肚菌貝螺頭豬腱湯是團圓飯中暖心暖胃的要角，還有酒釀茄干燒大明蝦，每一口都能嚐到鮮蝦海味，而象徵年年有餘的樹子蔥油清蒸海斑魚、鮑汁福建炒飯以及蘿蔔絲餅開運元寶，道道色香味俱全。想為除夕家宴升級加菜，最具廣東傳統風味的廣東盆菜囊括刺參、六頭鮑、大明蝦、干貝、蠔乾、花膠筒等豐富頂級食材，每種食材皆悉心烹調，從汆燙、燜滷蒸煮與調味，烹調時間與火候的精準掌握，展現師傅的功夫絕活，最後層層堆疊繽紛幸褔滋味。

此外，各式單點佳餚例如羊肚菌竹笙花膠鮑魚元貝燉雞盅、蠔皇六頭湯鮑婆參鵝掌、黑松露金銀蒜粉絲蒸伊勢龍蝦、宮保辣子腰果蝦球、酒釀茄干燒大明蝦、瑤柱鮮菇燴雙蔬、蟲草花雲耳蒸石斑、鳳梨冰花骨、脆皮炸子雞及芝麻菇菇包等，價格自528元起。

上海年菜少不了海陸鮮味增添豐盛年味，上海醉月樓六人份套餐15,888元，以兔歲承歡幸福春拼盤揭開除夕夜序幕，包含油爆鮮蝦、西芹蜇頭、五香燻魚、老滷小鮑魚、翡翠椒麻雞等招牌前菜，主廚賴忠舜精心設計的十全花膠響螺烏骨雞湯，獨門上湯燉煮花膠、響螺及烏骨雞等超過8小時以上，湯頭香濃，令人讚不絕口。象徵萬事皆如意的金沙國王大蝦、榮華又富貴的雙味鹹香雞、萬里添福賜的黑椒汁霸王骨、年年有餘的五柳枝鮮黃魚、而代表喜洋洋賀新春的瑤柱鮑魚蒸米糕，主廚準備米飯亦下足心思，首先將生米浸泡一夜，確保吸足水分的長糯米在蒸熟後保有粒粒晶瑩的蓬鬆口感，再拌炒油飯料，色澤呈現金黃，再鋪上珍貴的瑤柱與鮑魚一同放入蒸籠，開籠香氣撲鼻，讓人忍不住一口接一口，甜品是太極八寶豆沙飯，預告新的一年甜蜜豐收。

醉月樓亦有多樣豪華單品佳餚，像是豪華滬式鮑參極品佛跳牆、滬江年糕醬爆肥蟹、成都香辣鮑魚、瑤柱紅燒獅子頭等，價格自688元起。讓婆婆媽媽省心省力，年夜飯輕鬆上桌。預訂外帶年菜套餐，加碼贈送精選葡萄酒一瓶；2022年12月23日前訂購享早鳥優惠85折。新春禮品、外帶年菜需三天前預訂。

台北遠東香格里拉一樓The Cake Room準備了琳瑯滿目的各式佳節禮品應景，例如紅豆年糕、綜合年糕（馬蹄、紅豆、蘿蔔、芋頭）、芋頭糕、鮑魚干貝蘿?糕、臘味蘿蔔糕、肝腸、臘腸、臘肉、燕窩財神元寶、香傳XO醬及琥珀糖核桃等，420元起。

另有五款兔年限定禮籃，是佳節送禮絕佳選擇。「福兔迎祥禮籃」包含琥珀糖核桃、香傳菌菇醬、肝腸、臘腸及精選餅乾（六片裝），價格1,888元。「鴻兔大展禮籃」包含精選台灣高山烏龍茶、精選紅酒、香傳菌菇醬、臘腸、堅果禮盒、鳳梨牛軋糖及台北遠東香格里拉限量福兔玩偶，價格3,988元。「玉兔迎春禮籃」包含精選豐益茶品、精選紅酒、香傳菌菇醬、烏魚子、花菇禮盒、臘腸、有機蜂蜜、琥珀糖核桃及台北遠東香格里拉限量福兔玩偶，價格5,888元。「銀兔滿堂禮籃」則有澳洲香桐氣泡酒、精選餅乾、臘肉、肝腸、烏魚子、初榨橄欖油、香傳XO醬、有機蜂蜜、鳳梨牛軋糖、香格里拉濾掛咖啡禮盒、香格里拉香氛及台北遠東香格里拉限量福兔玩偶，價格8,888元。最奢華體面的「金兔報喜禮籃」包含法國凱歌香檳、干貝禮盒、花菇禮盒、臘腸、肝腸、烏魚子、初榨橄欖油、香傳菌菇醬、香傳XO醬、有機黑熊蜂蜜、鳳梨牛軋糖、香格里拉濾掛咖啡禮盒、香格里拉香氛蠟燭、香格里拉家居香氛及台北遠東香格里拉限量福兔玩偶，價格18,888元。

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