東南水泥（1110）本業獲利未見起色，今年上半年呈現虧損，累計今年前三季才轉虧為盈，累計每股稅後盈餘0.07元，未來要靠轉投資房地產、以及活化高雄亞灣16,129.6坪等資產，衝高營收和獲利。

東泥發言人黃薪翰30日在法說會中表示，東泥今年上半年每股虧損0.05元，累計今年前三季營收12.31億元，年減8.34％，前三季每股稅後盈餘0.07元，年減66.67％。

他說，未來除了傳統水泥的產銷，也正準備投入控制性低強度回填材料（CLSM）的生產，同時，轉投資房地產，活化東泥的資產。

黃薪翰指出，東泥104年5月成立的子公司「東南資產開發股份有限公司」，今年6月已更名為「東泥建設股份有限公司」，位於台南市東山區東安案的41戶透天厝，預計明年2月完工，位於高雄市燕巢區燕南段27戶透天，則是明年3月完工，可望在明年入帳，貢獻營收。

除了前述2個建案，目前尚有4個房產建案規劃中，位於高雄市仁武區新後港西段基地，規劃興建16戶臨路持分透天、以及15樓126戶集合住宅，目前已取得建照，辦理變更設計中，預計114年12月完工。

屏東市大連段規劃5樓華夏共140戶集合住宅，目前已取得建照，申辦開工作業中，預計113年6月完工，屏東縣潮州鎮五福段規劃透天共20戶，目前已申辦建照作業中，預計113年5月完工，屏東縣潮州鎮富春段規劃5樓華夏共144戶集合住宅，目前已規劃作業中，預計113 年10月完工。

此外，他表示，為了活化東泥擁有、位於高雄亞灣特區的16,129.6坪資產，東泥在今年4月成立子公司「東南米樂國際股份有限公司」，集團持有股份51％，做為未來開發活化資產的專業團隊。

另有關16,129.6坪的亞灣特區土地，原作為停車場使用，目前已與子公司東南米樂國際公司，簽訂土地租約，並開始辦理招商及興建計畫，為建立市場區隔，將以園區方式進行整體規劃，預計分A、B兩區開發。

臨復興路側的A區，將由一大型廠商進駐，臨成功路側的B區，規劃8至12間路面店與立體停車場，預計將招商國內外一線知名連鎖品牌入駐，營運以從事商業空間開發為主，藉由後疫情時代線上的國際知名品牌、或一線連鎖品牌的回饋，未來展店模式上，將朝向以獨立個體的店舖的開發，比較不會受市場因素變遷影響正常營運。