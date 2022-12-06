持續建構友善投資環境，雖全球經濟受新冠疫情及烏俄戰爭等因素影響，中部科學園區管理局積極招商且獲國內外廠商熱烈回應，截至今年11月底，已累計引進高科技廠商17家，總投增資額達新台1822.232億元，交出亮麗成績單。

中科管理局長許茂新表示，中科位於精密機械聚落的科技廊帶，擁有交通便利等區位優勢，力抗國際政經局勢動盪，持續蓄積成長動能。截至2022年11月底，已核准237家高科技廠商進駐、其中外商有45家，投資金額逾2兆4665億，且今年1至8月整體營業額達7706.03億元、較去年同期增加15.42％，10月底從業員工數達5萬5546人、較去年10月增加7.94％，創歷史新高。

中科管理局今年引進半導體產業供應鏈大廠合晶科技、研發應用於IC及面板產業電子級材料的炎洲公司、具備國內最大尺寸顯示器玻璃蓋板技術的晨豐光電、擁有高階內視鏡輔助器械及影像系統獨家技術的德盟儀器等企業，同時積極辦理台中園區擴建二期計畫，總面積89.75公頃的二期最快2023年可提供廠商建廠，預計創造年產值約4857億元，提供約4500個就業機會。

為加速吸引廠商進駐，中科管理局積極投入二林園區建設，規畫興建宿舍、標準廠房、再生水套裝系統及水資源中心等，將發展高科技產業聚落，其中標準廠房預計2025年啟用，目前已有IC封測指標大廠矽品精密加碼投資、該園區一期廠房年底將完工，合晶科技正規劃廠房興建事宜、預計明年初動工，另外電動巴士大廠成運汽車、凱豊工業及凱智綠能等廠商也陸續進駐。

中科管理局指出，虎尾園區附近環狀區域交通網絡完整，有利吸引更多優秀企業與人才，且園區鄰近雲科大、虎科大，有助中、小型新創公司推動產學合作，該園區預計今年底可提供18單元標準廠房、6452坪廠房空間，已吸引多家企業洽詢。