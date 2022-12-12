汎德永業(2247)周一公告2022年11月合併營收為新台幣38.3億元，係受惠BMW、MINI新車陸續到港，營收月成長17.9%，較年成長11.9%；累計今年前11月合併營收已達405.8億元，年成長4.4%，全年營運超越去年可期。多款重磅新車即將陸續發表、上市的情況來看，預期明年業績成長動能無虞。

汎德永業表示，受惠於BMW重磅電動車iX通過新年式認證後開始大量交車，加上MINI新車同樣於11月大量到港，交車情況暢旺，推升11月合併營收達38.3億元。公司指出，依目前新車到港情況來看，BMW、Porsche交車情況均十分熱絡，11月iX掛牌數更衝上電動車單月銷售亞軍，加上多款重磅新車即將陸續發表、上市的情況來看，預期明年業績成長動能無虞。

汎德永業指出，2023年將會是BMW電動車產品線強勢的一年，目前已有iX M60、iX、i4等電動新車在台上市，而全新純電轎跑車i4也將於明年第一季大量抵台，可望再帶動新一波交車熱潮，此外從豪華旗艦i7 xDrive60、全新BMW iX1純電運動休旅預收單也相當火熱情況來看，公司看好電動車的銷售動能將可望延續至2023年。

汎德永業表示，BMW 3系列深受台灣消費者喜愛，更持續於2021及2022年領先同級競爭對手蟬聯銷售冠軍寶座，此次發表的全新BMW 3系列以及BMW 3系列Touring全車系總計導入4種動力7款車型，具有跑格化的動感姿態與風格獨具的時尚設計，十分具市場競爭力，目前新車累積待交訂單數也持續增加，預計明年1月即可開始正式交車貢獻營收。

此外，頂尖豪華旗艦BMW 大7系列本月也即將推出全新重磅車款，其中全新世代7系列更位居BMW Luxury Class頂級豪華車系，以頂尖優越的材質結合創新功能，創造出前所未有的舒適乘坐體驗，目前735i Luxury、740i Luxury、740i Excellence等車款均已正式展開預售，預計年底前即可在台上市，明年正式交車，全面搶攻豪華客群需求。