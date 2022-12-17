藍綠惡鬥多年，台灣政治環境變得愈來愈對立。最嚴重的後果就是可能造成是非價值的錯亂，和公務人員體系的崩壞，屆時要承擔這些苦果的人，還是老百姓。

所謂是非價值錯亂，就例如林智堅到底有沒有抄襲論文，原本只是一個很簡單的有或沒有的問題，卻硬生生被搞成政治口水戰。到最後藍綠雙方信者恆信、不信者恆不信，讓民眾與政府之間產生嚴重的不信任感。一切標準端看「顏色」：政治人物被爆出什麼問題或疑似做出違法情事也沒關係，反正只要用「政治迫害」去解釋，就可以忽略法律、證據或邏輯，拋棄最基本的倫理道德。

而所謂的公務人員體系崩壞，就如同NCC、中選會、指揮中心這些，明明應該恪守行政中立原則依法行政的單位，後來也都陸續出現立場偏頗、只有藍綠沒有是非的情況。老百姓永遠無法得知也無法理性討論，政見或決策作成背後的邏輯與真相，只看到政府透過媒體或網軍一波一波帶出來的風向。政府為民服務的基本價值蕩然無存，只剩下個人與黨派利益的算計。

在正常情況下，一個民主法治國家當選執政的政府及其政務團隊，就算黨派、政治立場再怎麼輪替更換，公務體系底下的各級單位，都還是會有各自一樣要執行的事務，與其所需遵守的行政中立立場。然而一旦陷入用人唯親、黨政不分的情況，政務官與事務官的界線就開始模糊，人才的選用與拔擢失去公允標準，從而導致用人不明、因人廢事，甚至經驗無法傳承、人才斷層的嚴重後果。長久下去，台灣真正能夠處理公共事務的人才只會愈來愈少，對老百姓來說才是更大的危機。

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