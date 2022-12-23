考量到未來二十年終將會到來的大威脅，個人和機構投資人應該如何因應，如何保護好自己的金融財富？ 首先，美國和世界各地不斷上升的通膨和其他大威脅， 將迫使投資人評估手上的「高風險」資產（一般而言指股票） 和「安全」資產（例如美國公債）可能受到的影響。傳統的投資建議，是根據60／40原則，進行資產配置：投資組合的 60%應該投資報酬較高、但波動性較大的股票；40%應該投資於報酬較低、但波動性較小的債券。基本原理是股票和債券 價格通常是負相關（一個價格上升，另一個價格就下降），所以這種組合將會平衡投資組合的風險和回報。

如果通膨持續高於過去數十年（大平穩期）的水準，傳統的 60%資金投資在股市，以及40%投資在固定收入（60／40） 的投資組合，將導致巨大的長期虧損。

在這種趨勢下，投資人的任務有二：一是想辦法將40% 配置在債券的部位進行避險，另一則是要好好處理手上的高風險股票。

關於60／40投資組合中的固定收益部分，至少有三種避險的選項。第一種是投資通膨指數型債券或是短期政府公債，短債殖利率會快速隨著通膨升高而上揚。第二種選項是，投資黃金、其他貴金屬，以及其他在通膨上升時價格可能走揚的大宗商品（黃金也是很好的避險工具，可以對抗未來幾年可能衝擊世界的政治和地緣政治風險）。最後，可以投資供給相對有限的不動產，例如：土地、商業和住宅房地產 及基礎建設。但有鑑於全球氣候變遷，任何不動產的投資， 都應該針對美國和世界上抗跌的地區，例如：不會因為海平面上升、颶風和颱風而淹水的地區，以及不會因為太熱而無法居住的地區。投資人應該只考慮可持續發展的不動產。

通膨對債券和股票都不利，而停滯性通膨（經濟衰退， 加上高通貨膨脹）的情況會更糟，尤其對股市的影響更大。 在類似1970年代的停滯性通膨時期，股市大幅下挫，本益比降至8的低點，高通膨推高了長債殖利率，進而衝擊股市。

因此，該怎樣保護投資組合中的股票及其他高風險資產？如果股票將要狂跌，最好出清部分股票部位，並且持有現金：雖然現金受到通膨的侵蝕，但它們不像股票會賠得那麼慘。當然，如果可以抓到衰退和復甦的時點，滿手現金反而可趁股票觸底時，抄底搶進。

如何選擇正確的投資組合，以及要配置哪些股票和債券，每個人看法不一，但有一點卻很清楚：主權財富基金、 退休基金、捐贈基金、基金會、家族辦公室和遵循60／40原則的個人投資人，應該開始考慮分散投資，以減低通膨持續上升、負成長衝擊、政治和地緣政治等風險。從現在開始， 想辦法保護自己的存款和投資，能盡可能避免即將到來的金融不穩定和混亂。

（本文摘自《大威脅》／天下雜誌出版）

【內容簡介】通膨趨緩、股市在漲，景氣轉好？看懂經濟邏輯，別被雜音誤導！

史上最大債務危機將至，承平時期的民間與公共債務，比二戰時期高； 高齡化、自動化遠比全球化危險，逆全球化將使生活成本攀升；大短缺來臨，供需風險夾擊，當前大停滯性通膨危機，超越1930年代大蕭條……

未來眾多災難匯集，這本書教你如何看好荷包，做好風險管理。

著名經濟學家魯比尼一向被謔稱為「末日博士」，直到他對2008年次貸危機和金融海嘯的預測成真，大家開始關注他的發言，可惜為時已晚。現在，他帶著更驚心動魄的重要預測提前警示，幫助你正確理解未來，做好準備。

魯比尼最新預言︰10大供需負面衝擊正在發生，我們面臨前所未有的停滯通膨型債務危機，威脅程度有如 1970 年代的停滯性通膨與 2008 年的債務危機大匯流。然而，大多數人不僅毫無警覺，甚至期待疫情過後就能回到原本的工作與生活。這很可能是大誤判！

新警訊清晰可見，大難臨頭的危機不只一個，也不是兩個，而是十個。

1. 史上最大債務危機將至，先進國家債務率超過400%，中國等新興國家債務達天際。

2. 民間與公共債務違約潮來襲，投資人應慎防企業詐欺、做假帳。

3. 「生不如死」，人口結構定時炸彈倒數，高齡化、缺工潮、大裁員三重壓力夾擊。

4. 政府政策失誤，加上富人利用體制作弊，不斷將經濟推入寬鬆陷阱與泡沫榮枯循環。

5. 大停滯性通膨來了，這次比1930年代緊縮性大蕭條更危險的。

6. 貨幣崩潰性貶值，加密貨幣崩盤，金融市場陷入動盪。

7. 「全球化已死」，內向型政策盛行，離岸外包，變友岸外包。

8. 人工智慧衝擊，AI接管工作，然後可能接管人類。

9. 新冷戰持續，供需大中斷危機加劇，中國不管變強或變弱，對台灣都將更具攻擊性。

10. 氣候變遷追根究柢是經濟問題，從糧食、原物料到能源短缺，深陷生活成本攀升危機。

歷史經驗告訴我們，危機過後，大眾最後都會忘記，然後事情又回到以前那樣。但這次恐怕不一樣，我們正迎來比過去更嚴峻的停滯性通膨，除非及時採取行動，化解威脅，否則過去享有的榮景，可能都回不去了。

【作者簡介】魯里埃爾‧魯比尼（Nouriel Roubini）

哈佛大學經濟學博士，擔任紐約大學史登商學院經濟系教授長達二十多年，現為該校榮譽教授。他也是魯比尼總經諮詢合夥公司（Roubini Macro Associates）執行長、阿特拉斯資本團隊（Atlas Capital Team）首席經濟學家。

魯比尼有豐富的政策經驗，曾任白宮經濟顧問委員會資深經濟學家、美國財政部國際事務資深顧問，也是IMF、世界銀行等機構重要諮詢專家。

觀點經常被媒體引用，也經常出現在商業新聞節目中，《金融時報》等經常專訪對象。

【譯者簡介】陳儀

專業投資公司高階主管，曾任投信基金經理人，財經與投資實務經驗豐富。譯作有《變化中的世界秩序》、《大債危機》、《末日博士危機經濟學》等，譯著甚豐。

李文絜

中興大學經濟系畢業，曾任職於銀行、金控及顧問業，從事金融、企劃與人資相關業務。現為自由工作者。

陳麗玉

輔大英文學系學士和台大新聞碩士，擁有二十餘年的科技、財經、論壇、藝文、旅遊和語言等中英文媒體的相關編輯、翻譯和寫作經歷。譯作有《鋼鐵人馬斯克》等。

張靖之

台灣大學中文系畢業，輔系人類學，英國劍橋大學漢學碩士。曾任雜誌主編、叢書主編及版權，以保護地球環境為志業。譯作有《如何避免氣候災難》、《重新想像資本主義》、《氣候緊急時代來了》等。