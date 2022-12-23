2022年春天，國際貨幣基金主席喬治艾娃曾提出警告， 世界經濟正面臨自「第二次世界大戰以來最大的考驗」，而且我們可能遭遇的是，「眾多災難匯集的局面」。

透過這本書，我希望能讓你關注到當今世界有幾種最大風險正在醞釀。這些風險中，有的可能很快就會發生或正緩慢形成，有的可能在短期內就會影響我們，或在中長期造成巨大衝擊。我把這些最大風險稱為「大威脅」。

這些大威脅不同於我們過去遭遇過的任何風險，不同的大威脅之間更是環環相扣，彼此緊密連結。然而，大多數人不僅毫無警覺，甚至期待疫情過後，就能回到原本的工作與 生活。這很可能是大誤判。

如何清晰洞察未來可能爆發的巨大風險？又如何竭盡所能避免這些大威脅摧毀你我辛苦建立起來的家庭、企業、國家與區域和平？我會試圖提出我的看法。

當全球供應鏈正常運作，有助於推動經濟成長；但當這個體系陷入不穩定，所引發的負面供給衝擊則會重創經濟。如今，我認為全球潛在的負面供給衝擊不只一個，而是至少十個。這些衝擊環環相扣，可能破壞成長動能、降低經濟產出、提高生產成本，最後將導致通膨升溫。至少十項負面衝擊來勢洶洶，正在把我們推向大停滯性通膨：人口結構高齡化，將衝擊已開發市場與新興市場；嚴格的移民限制，將使工資通膨加劇；去全球化、保護主義、 內向型政策盛行；推動友岸外包取代離岸外包，將使成本與物價上漲；美國與中國之間的激烈競爭，已演變成一場冷戰；中國及其有效盟友（俄羅斯、伊朗和北韓）與西方之間的新冷戰，將使能源、糧食及其他原物料的價格飆升；氣候變遷至少從三方面引發停滯性通膨的壓力：缺水問題對農業 與畜牧業生產造成嚴重損害、極端氣候（洪水、火災、乾旱等）可能造成工廠停工、去碳化過程可能造成綠色通膨；工資與物價螺旋式上漲的通膨；日益頻繁且更難破解的網路攻擊事件擾亂供應鏈；美元貶值，在國際主導地位下降。

雪上加霜的是，從2007年美國次貸風暴引爆後來的全球金融海嘯，到2020年的新冠危機，從瀕死到復甦，每一次的景氣循環，我們採行的寬鬆貨幣政策與財政振興措施，都讓公共與民間的債務大增。我們的貨幣與財政彈藥已漸漸用罄。下一次的衝擊很可能將我們推入谷底。

（本文摘自《大威脅》／天下雜誌出版）

【內容簡介】通膨趨緩、股市在漲，景氣轉好？看懂經濟邏輯，別被雜音誤導！

史上最大債務危機將至，承平時期的民間與公共債務，比二戰時期高； 高齡化、自動化遠比全球化危險，逆全球化將使生活成本攀升；大短缺來臨，供需風險夾擊，當前大停滯性通膨危機，超越1930年代大蕭條……

未來眾多災難匯集，這本書教你如何看好荷包，做好風險管理。

著名經濟學家魯比尼一向被謔稱為「末日博士」，直到他對2008年次貸危機和金融海嘯的預測成真，大家開始關注他的發言，可惜為時已晚。現在，他帶著更驚心動魄的重要預測提前警示，幫助你正確理解未來，做好準備。

魯比尼最新預言︰10大供需負面衝擊正在發生，我們面臨前所未有的停滯通膨型債務危機，威脅程度有如 1970 年代的停滯性通膨與 2008 年的債務危機大匯流。然而，大多數人不僅毫無警覺，甚至期待疫情過後就能回到原本的工作與生活。這很可能是大誤判！

新警訊清晰可見，大難臨頭的危機不只一個，也不是兩個，而是十個。

1. 史上最大債務危機將至，先進國家債務率超過400%，中國等新興國家債務達天際。

2. 民間與公共債務違約潮來襲，投資人應慎防企業詐欺、做假帳。

3. 「生不如死」，人口結構定時炸彈倒數，高齡化、缺工潮、大裁員三重壓力夾擊。

4. 政府政策失誤，加上富人利用體制作弊，不斷將經濟推入寬鬆陷阱與泡沫榮枯循環。

5. 大停滯性通膨來了，這次比1930年代緊縮性大蕭條更危險的。

6. 貨幣崩潰性貶值，加密貨幣崩盤，金融市場陷入動盪。

7. 「全球化已死」，內向型政策盛行，離岸外包，變友岸外包。

8. 人工智慧衝擊，AI接管工作，然後可能接管人類。

9. 新冷戰持續，供需大中斷危機加劇，中國不管變強或變弱，對台灣都將更具攻擊性。

10. 氣候變遷追根究柢是經濟問題，從糧食、原物料到能源短缺，深陷生活成本攀升危機。

歷史經驗告訴我們，危機過後，大眾最後都會忘記，然後事情又回到以前那樣。但這次恐怕不一樣，我們正迎來比過去更嚴峻的停滯性通膨，除非及時採取行動，化解威脅，否則過去享有的榮景，可能都回不去了。

【作者簡介】魯里埃爾‧魯比尼（Nouriel Roubini）

哈佛大學經濟學博士，擔任紐約大學史登商學院經濟系教授長達二十多年，現為該校榮譽教授。他也是魯比尼總經諮詢合夥公司（Roubini Macro Associates）執行長、阿特拉斯資本團隊（Atlas Capital Team）首席經濟學家。

魯比尼有豐富的政策經驗，曾任白宮經濟顧問委員會資深經濟學家、美國財政部國際事務資深顧問，也是IMF、世界銀行等機構重要諮詢專家。

觀點經常被媒體引用，也經常出現在商業新聞節目中，《金融時報》等經常專訪對象。

【譯者簡介】陳儀

專業投資公司高階主管，曾任投信基金經理人，財經與投資實務經驗豐富。譯作有《變化中的世界秩序》、《大債危機》、《末日博士危機經濟學》等，譯著甚豐。

李文絜

中興大學經濟系畢業，曾任職於銀行、金控及顧問業，從事金融、企劃與人資相關業務。現為自由工作者。

陳麗玉

輔大英文學系學士和台大新聞碩士，擁有二十餘年的科技、財經、論壇、藝文、旅遊和語言等中英文媒體的相關編輯、翻譯和寫作經歷。譯作有《鋼鐵人馬斯克》等。

張靖之

台灣大學中文系畢業，輔系人類學，英國劍橋大學漢學碩士。曾任雜誌主編、叢書主編及版權，以保護地球環境為志業。譯作有《如何避免氣候災難》、《重新想像資本主義》、《氣候緊急時代來了》等。