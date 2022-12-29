大陸疫情爆發，對全球經濟恐造成衝擊，美股科技股領跌，四大指數全數收低，台股開盤賣壓沈重，指數開低走低，盤中一度跌破14000點關卡，下跌191點，預估成交金額1400多億元。

分析師認為，台股12月中上旬跌破月線後，遲遲無法站穩，短期均線全數下彎，今天回測季線支撐，如果跌破季線不能迅速站回季線之上，指數下探空間將增大。

目前大盤整體量能持續萎縮，單日量能不足5日與月均量，指數只能先求止跌，要尋求反彈言之過早。此外，目前國際經濟環境不佳，除了升息及持續性通貨膨脹影響影響外，俄烏戰爭未解、大陸解封確診人數標高，美國高科技股全面下挫，砍單、清庫存持續衝擊龍頭股表現，所有利空消息不斷測試全球股市，對盤勢並不利。

明天將收周線、月線及年線，今年績效已經大致已定，大部分投資人選擇觀望，新的一年充滿挑戰，現在可看到的所有利空都未化解，短期仍應保守應對。