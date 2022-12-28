2022年要過去了，印度神童阿南德最新的年終預言也曝光，指出12月及2023年1、2月這3個月民眾要小心6件事，大陸1月8日起將全面解封，有序開放民眾出境，變種病毒將繼續威脅，地緣政治也持續緊繃，俄烏戰爭及中俄聯合軍演影響烏克蘭與俄羅斯、大陸及台灣、南北韓關係，台灣也遭點名；氣候方面要小心極端氣候，像是美國遭到「炸彈氣旋」酷寒威脅，以及未來20年內可能發生糧食危機等。

阿南德日前在YouTube表示，2022年最後一個月及2023年1月、2月要小心6件事，首先是通貨膨脹危機，如他在2021年10月的預言，2022年5月之後要小心金融泡沫、特別是加密貨幣危機成真，未來仍要持續注意。

阿南德指出，地緣政治緊繃部分，烏克蘭與俄羅斯、台灣與大陸、南韓與北韓，世界3大緊張地區將會持續。極端氣候災難則是要注意酷寒、洪水、乾旱、地震、海嘯及火山爆發。

阿南德說，經濟危機要小心俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已經影響全世界，加上疫情，改變全世界的消費模式。他點出，未來20年內將可能發生糧食危機。最後是疫情與疫苗危機，在病毒持續變異下，只有提升免疫力，才能加強對抗病毒的能力。