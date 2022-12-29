美國太空司令部司令日前表示，中國不斷提升太空實力，威脅美國太空資產，對美構成「步步緊逼的挑戰」。中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校今天（12月29日）下午舉行例行記者會回應，美應停止炒作「中國威脅論」和渲染太空對抗。

譚克非指責，美方這種「只要別人實力提升、就對自己構成威脅」的論調，毫無邏輯可言，究其本質是為推進太空武器化和戰場化、謀求「太空霸權」製造藉口、轉嫁責任。中方堅決反對這種在太空領域散布「中國威脅論」的做法。

譚克非表示，事實是，中方始終堅持和平利用太空，堅決反對太空武器化和太空軍備競賽，積極推動太空國際合作。前不久，中方宣佈中國太空站向所有聯合國會員國開放，打造全人類的「太空家園」，受到國際社會高度肯定。

譚克非指出，這與個別國家公然將太空界定為「作戰疆域」，組建太空司令部、成立太空軍，大力研發部署進攻性太空武器、頻繁開展軍事攻防演習和技術實驗的做法，形成鮮明對比。「誰在維護和平、推進合作，誰在挑動競爭、鼓譟對抗，不言而明。」

譚克非表示，中方敦促美方檢視自身在太空領域的消極舉動，停止翻炒「中國威脅論」，停止渲染太空對抗，積極參與國際太空軍控進程。

譚克非表示，中方願同所有致力於和平利用太空的國家一道，加強交流、深化合作，在太空領域推動構建人類命運共同體，為維護太空持久和平與共同安全、促進人類文明進步作出新的更大貢獻。