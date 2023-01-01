《國家太空中心設置條例》今日起施行，原隸屬於財團法人國家實驗研究院之國家太空中心，正式改制為行政法人國家太空中心，成為國科會轄下新設的法人機構。其中，國家太空中心的英文名稱強調「台灣」，以增加國際能見度。

國科會吳政忠主任委員表示，行政院全力支持國家太空科技發展，國科會在政策面、計畫面、法制面與產業面攜手各部會與產業界布局我國太空發展藍圖，行政法人國家太空中心的成立，展現我國積極邁入太空發展的新紀元，以及臺灣在全球太空場域競逐的企圖心。

國家太空中心之中文名稱仍沿用，英文則由NSPO（National Space Organization）改為TASA（Taiwan Space Agency），除了提高縮寫可讀性，增加「台灣」名稱也提升於國際間識別度。

國家太空中心成立於1991年，台灣的太空科技已有30年的發展基礎，但隨著國際太空經濟逐漸起飛，政府把握機會催生《太空發展法》，於2022年1月20日施行，成為發展太空事務的利基，依法應以專責法人推動各項專業太空活動與業務，因此國科會規畫將國家太空中心改制為行政法人，並賦予更多我國太空科技與產業發展的任務。

國科會表示，未來國家太空中心將專責辦理研擬與執行國家太空計畫、進行太空科技之研發與技術移轉及加值應用、促進太空科技國際合作及交流、協助推動太空產業及技術升級輔導、進行太空事務相關法制研究、辦理國家發射場域相關業務、辦理發射載具與太空載具登錄及發射許可審查業務、培育太空科技人才與推廣太空科學普及教育及推動民間參與等業務。