【愛傳媒藺奕專欄】2022倒數九天，有一些人要感謝，整理出今年大事紀十件，之二。

參與瑜珈和頌缽，在台東，缽聲、濤聲，聲聲入耳，絲絲入心。一切來自一位堅韌無比的單親。可能原本只想要一個擁抱，不小心多了一個吻。然後發現需要一張床一套房……直到離婚的時候，才想起自己原本只想要一個擁抱。

我想那些無法治癒的，只能用時間鎖住它。

那一天，我們赤足踏過泥濘的溪澗，坐在大河口的卵石上，我靜靜傾聽她的故事，那曲奇的人生潺潺朝向大海。之後帶上孩子引導我們一起去看猴子，簡直猩球崛起之東河現場。

我一直相信有一雙更高層次的眼睛在俯視眾生，人行為的好惡都會被記錄在冊。

所以這個世界從來沒有什麼事是「天不知地不知只有我知」，那些坦坦蕩蕩的善言善行，無論大小，都會緊緊跟隨你，成為你的一部分。

於是我看友誼，並不是特別求共鳴、求共情，我更希望看到一個陌生的世界。一如妳，愛是良性的相互教育，是強有力的向上攀爬，是治癒彼此人生滾燙的陽光。

臨行那一刻，妳給妻子一個極端深長的擁抱之後，給予我的也是一樣，沒有偏見與障礙，沒有在男人和女人之間豎起分界。

幾個月之後，我歷經一個難熬的確診過程，一如拉丁詩句：「Tacitum vivit sub pectore vulnus.」（他靜靜地生活在胸口的傷口下）

我也想起妳的擁抱，那麼有力量、堅韌的祝福，是智者歷經風雨那種、舉重若輕的妙手仁心。

謝謝妳。冬至快樂。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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