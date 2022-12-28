【愛傳媒游文玫專欄】蓮步梅妝俗與違，競翻新樣鬪芳菲，蘭襟約雪無羞袒，玉筍翹雲有褻衣。

自說天真忘禮數，每矜健美薄纖肥，千金石黛波斯賤，猶笑妝臺近日非。

偶逢佳士亦寫真，卻恐豪端有纖塵，眼中恨少奇男子，腕下偏多美婦人。

鬒髮拋家雲亂巻，修眉傾國玉橫陳，從君去作非非想，此是摩登七戒身。

張大千1944年創作的現代仕女最代表性作品「摩登七戒」的款文，第一段直寫此畫中女子姿態與妝容，另一段張大千自陳畫美人之好，但最後兩句則話鋒一轉，將其如何看待此作，做了完美註解。

這幅「摩登七戒」於12月25日在帝圖藝術2022秋季拍賣會中，由文玫主槌以1.95億元落槌，打破先前也是由文玫創下的最高價書畫齊白石的「英雄君壽圖」1.1億元拍賣紀錄，張大千摩登仕女圖刷新台灣拍賣史上最高價的書畫成交紀錄。

不斷超越自己，之於我，之於帝圖！

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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