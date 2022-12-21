由歌仔戲「武狀元」孫榮輝領軍，一心戲劇團雙小生孫詩珮、孫詩詠挑大樑，演出《白玉堂怒闖銅網陣》裡的錦毛鼠白玉堂、包公門生顏春敏，表現江湖兒女的豪邁不羈，同時也重現歌仔戲內台時期的機關變景。

一心戲劇團執行長孫富叡表示，劇團原本規劃復刻老戲《七俠五義》，著重在沖霄樓的機關變景與武戲場面，「但一想到觀眾看到『白玉堂』意氣風發的生命如此畫上句點，會不會有所缺憾？」於是孫富叡改寫劇本，將劇情著墨於白玉堂與顏春敏之間的兄弟情誼，加入《江湖群俠大破銅網陣》的情節，將二齣戲的精華濃縮在一起。

他表示，修改後的劇本，「演出人員多出一倍不止，甚至『翻江鼠蔣平』還要倒掛金勾空中飛人。但為了讓現在的年輕人也能感受到傳統老戲的精彩，一切都值得。」

值得一提的是，孫榮輝已高齡75歲，除親身指導劇藝外，更飾演手持七星寶刀的「北俠歐陽春」，是白玉堂復仇的重要角色。演出將於12月24日至12月25日在台灣戲曲中心大表演廳登場。