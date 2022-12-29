【愛傳媒藺奕專欄】2022倒數，有一些人要感謝，整理出今年大事紀十件，之八。拜疫情沒有出國之賜，今年倒是跟母親最貼身的一年，帶她遊歷不少地方，那些都有我的足跡。

比如在台南，登上曾經服役的德陽軍艦，去金門，那是她帶領我去拓險的起點，還有深坑的醫院實景棚，那便是我自己的堡壘了。

說到底，每個人都是父母親的聯名款。特別是母親的言行，她教會一個男孩如何去愛。

近幾年，每周至少都跟母親見上一面，總算落實「父母在、不遠遊」。見到她的那個瞬間，你會感受到這個女人一生所積累的能量，會一下子湧入你的身體，很奇妙的感覺。

這年頭許多朋友的兒子進入叛逆期，我都跟她們聊這些。我也一直和年輕人說。當無人陪你立黃昏、無人問你粥可溫的時候，無論如何都要去見母親一面。

哪怕只有一分鐘，哪怕不跟她說說話。

一個男人在攀登的歲月裡，曾經挚愛的書、酒和夢想，那些風神瀟灑的心境，到了一定年紀，就被安插在一處最不顯眼的位置。

你知道那些都不是你一個人的勝利，你會發現，那些足跡全來自母親基因賜予你的限量版，只有母親，會一次一次的救贖你、重燃你對生命的熱愛。

所以，母親是一種奇妙的教誨。全天下，也只有母親不曾讓你饑餓。

作者為文學奬得主

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