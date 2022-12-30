【愛傳媒藺奕專欄】2022倒數，有一些人要感謝，整理出今年大事紀十件，之九。
對愛的人不夠好、對討厭的人不夠壞，是人類的通病，也是痛苦的來源。對討厭的人我只能保持距離、無法使壞，彌補的方法，就是對愛的人再好一點點。
今年1111，有幾筆顯著消費，是犒賞愛妻的，正好搭上台中購物節活動，雖然狂領一千多張抽獎券，現在什麼獎也沒抽中，消費個幾百萬放進一座城市，也只是滄海渺渺之一粟。
無論跨年、聖誕節乃至1111這種，生活中的儀式就像一種改變時間的方式，我們通過這種方式，嘗試給無休止的疲憊生活和艱難時刻按下暫停。
直到今天，我們還是有說不完的話題。前幾天她躺到我的左胸幾乎就快睡著了，我剛閉上嘴。
「你繼續說，像以前那樣，說到我睡醒了你還在說。」
我突然想起某個晚上搭船在尼羅河對岸的餐廳吃飯。吃到甜點的時候，河上燃起煙火，一隻蝴蝶在皮塔餅的籃子上停了好久。除了說，我們每天擁抱、每天親吻，每天幫她按摩。
於是很多時候，我們只是需要這樣一種儀式，一個關於振作精神的儀式，一個和朋友回溯過往一起做傻事的儀式，一個飛奔至戀人懷抱的儀式。
冬季是寒冷的。但平安夜可以是溫暖的，跨年夜也是。我的意思是，日子實際上是什麼樣不重要，重要的是日日都有這麼溫暖的一瞬。
經常聽朋友抱怨夫妻關係，結婚一久，共鳴沒有耳鳴有。耳鳴也是一種音樂，但婚姻要有「爵士感」。爵士樂手演奏時，即使「彈錯」一個音，不會評斷當下，而是扭轉觀念，將錯音當作另一樂句的開章，輕輕演繹、即興發揮。於是英文有個詞叫“Jazzmatic”，簡譯為「爵士曼蒂克」，就是這個意思。
伴侶的意義。本來在這漫長黑暗的人生隧道裡，我已經打算一屁股坐下來放棄了。可是一想到妳，還是決定拍拍身上的土，繼續走，找到出口去抱住妳。
偶爾展現肌肉一下，你的女人才是最大的資產。
作者為文學奬得主
照片來源：作者提供。
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