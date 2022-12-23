2018年九合一選舉「以核養綠」公投獲得589萬的同意票，與反對票的比例約為6:4，該法律複決公投案通過，廢除電業法第95條第一項，「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」，等同於民眾同意台灣於2025年繼續使用核能。但執政黨不採取任何積極作為、不推動核四商轉，也不規劃運轉中核電廠的延役。2025年5月核三廠二號機運轉達40年後，台灣即實質達成非核的目標。

推動「以核養綠」的志工，提出「核四商轉」公投，進入二階段連署，達標成案後，與「反萊豬」、「護藻礁」、「公投綁大選」於2021年12月19日投票。在執政黨全力動員下，「核四商轉」公投案與其他三個公投案均未通過，「核四商轉」公投的同意票與不同意票的比例為4.7：5.3，與其他三個公投案的結果並無太大的差異。

反核是民進黨的神主牌，執政後也從來沒有讓核四商轉的規劃。「核四商轉」公投未過，執政黨便可以順理成章地將核四報廢，徹底了斷擁核團體核四商轉的想念。核四廠投資3000億元，要報廢核四必需交代3000億資金的來源。2022年俄烏戰爭造成天然氣與燃煤價格飆升，政府不敢調整天然氣的價格，造成台電與中油超過上千億的虧損，台電財務惡化，政府於2023年編列1500億預算增資台電，以避免台電破產，在此狀況下更無法解決報廢核四廠的財務黑洞！

2018年，執政黨未掌握機會、尊重「以核養綠」公投的結果，並順勢規劃核四商轉與運轉中核電廠延役，以滿足電力成長需求。根據經濟部年度能源局公告的「全國電力資源供需報告」，台灣2022年至2028年要增加1882萬瓩的光電，975萬瓩的風電，總裝置容量由2021年12月的5981萬瓩成長至2028年12月的9679萬瓩。2028年12月，光電裝置容量占比為28%，風電占比為11%；這些發電能力在夏天的晚上都不能使用，需要啟動可調控發電機組因應，但可調控電力（天然氣、煤、核能、水力）僅增加780萬瓩。

為替代停止運轉的核電、淘汰高汙染的老舊燃煤電廠、與效率較低的燃氣電廠，未來7年台灣要興建15座大型燃氣電廠，2024這一年就要完成4部，2025~2028每年兩部，才能維持需要的可調控發電機組，任何延宕都會對供電造成衝擊。即使電廠蓋好，沒有天然氣，電廠也只是裝飾。台灣天然氣接收站有兩座，一接在永安，二接在台中港，三接在觀音，四接在基隆（台電），五接在台中（台電），六接在麥寮（台塑），七接在洲際（高雄港），目前三接工期延宕，四、五、六接都還在進行環評程序。報載台電已延後四、五接的預算編列。網頁上找到經濟部能源局的資料，目前營運的一接與二接都以120%的容量超載運轉。天然氣接受站能夠蓋好並不代表能夠找到天然氣輸送船，俄烏戰爭帶來的衝擊就是血淋淋的事實。能源局說，「2018年已明定天然氣進口業者應儲備天然氣安全存量，安全存量天數2019年至少為7天，2027年達14天」。

2023年3月核二廠二號機停止運轉後，台灣的電力系統將邁入深不可測的泥淖。台電的因應方案包括讓低效率高污染的燃煤電廠繼續運轉，以民眾的肺來發電。若供電缺口不大的時候，擴大需量反應，即付錢讓業界不用電；道德威脅要求業者啟用緊急電力替代台電的供電；以及降頻降壓供電，犧牲自己與業界設備的可靠度。若這些權宜做法還無法彌補缺口時，只剩分區輪流停電一途了。在供電能力不足的狀況下，若發生機組或輸配網故障，就有可能發生大區域的跳電。

說句實在的話，若不修正能源政策，這樣的窘況將是無解。讓台灣電力系統儘快脫離泥淖的方案，只有核四商轉與核二、三廠延役。但即使現在開始推動，也要數年時間才能有成效。核四商轉是否可行或被接受，在2021公投時已有很多的論述，現在再提核四商轉，必需有創新的思維。

政府可以將核四設施（不包括土地）的所有權賣給民間業者，民間業者可以與國際聲譽佳的核能電力公司合資，或可將核四廠委託其營運管理，但核電廠的日常操作則委託給台電公司。民間業者取得所有權後，進行後續未完的工程，工期與經費都是民間業者責任，政府不必再投入資源，還可以將核四的3000億資金回收（可以分期）。民間業者可將核四的發電量賣給台電，也可將此無碳發電量由台電代輸，直接賣給台積電、聯電、中鋼…，有效的降低其產品的碳足跡。台積電不必再跟國內其他業者搶再生能源的無碳電力。

台灣有些民眾反核四的原因是對安全的疑慮，或者說對國營企業沒有信心，如果由國際聲譽佳的國際電力公司來管理，可以增加民眾的信任感。台電核四廠產權的轉移可以透過採購法進行，當然還有一些法律問題要探討。如果必要，需要修法。以上是多贏的建議，可以避免台電公司破產、台電核能部門員工的工作權可以獲得保障、台灣經營了40年的核電經驗能夠傳承、可以解決3~4年後可調控電力不足的問題、紓解台灣能源供應安全的壓力、穩定台灣的電價、滿足國際對台灣減碳的期待、台灣產業界可取得無碳電力，降低碳足跡、台積電不必再跟國內其他業者搶再生能源的無碳電力……等等。這項建議是否可行的關鍵是，能否獲得投資者的青睞。投資者的判斷絕對是依賴科學、依據事實，不是天馬行空的無的放矢，更不是意識型態。

2023是台灣的大選年，在選舉過程中的兩大議題：兩岸與能源。兩岸問題可能無法百分百操之在我，但能源可是關起門來的議題。討論能源，不可能不談核能，談核能不可能不碰核四。民眾想知道有志大位的人，對於台灣能源政策及核四何去何從的看法。套句核四前廠長王柏輝的話，2023吹的是核四的起床號還是熄燈號，可能還不一定。但如果吹的是核四熄燈號，還真得讓大家知道用甚麼來照亮台灣的能源之路。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）

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