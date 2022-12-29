今(29)日傳出國際半導體大廠AMD有意將來台設物流中心，這也是繼艾司摩爾(ASML)進駐遠雄港投控(5607)旗下遠雄航空自貿港區，再度有半導體廠相中台灣，其實早在AMD消息前，經濟部部長王美花11月就曾透露，輝達(NVIDIA)有意進駐台灣設專倉。對此AMD來台設物流中心一事，目前經濟部、AMD都未有明確回應，而遠雄港則低調回應，輝達、超微等大廠，均透過物流通路商詢問，目前仍在洽談階段。

遠雄港今低調回應，輝達、超微等大廠，均透過物流通路商詢問，目前仍在洽談階段。目前遠雄航空自貿港加值園區一期有華碩(2357)、鴻海(2317)等電子業進駐，並有DHL、KWE、艾司摩爾(ASML)、星宇航空運籌中心等量身訂做專倉，是全台最大貨物集散地。

其實在AMD傳出來台設立物流之前，已經有艾司摩爾(ASML)選中台灣，進駐遠雄港投控旗下遠雄航空自貿港區，經濟部部長王美花也曾在11月透露，輝達(NVIDIA)有意進駐台灣設專倉。以全球戰略位置來說，以往香港為為全球首選，但因為近幾年地緣政治升溫，故台灣成為不少國際大廠得最佳選項，紛紛將台灣視為亞洲中心樞紐，使得台灣在國際的能見度越來越高。

另外，經濟部長王美花今(29)日出席台南科學園區舉辦「3奈米量產暨擴廠典禮」儘管未對此提出正面回應，但她今天談到，先前台積電總裁魏哲家就曾言「去台化，門都沒有」，但今天看到不只門，連廠房都在蓋了。台灣的環境下孕育很多國際企業，當然，台灣的企業不只台積電，只是台積電它跑得很快。不僅如此，台灣不會有去台化問題，但因為今日國際局勢影響，台積電要更國際化、更穩固客戶關係時，它勢必要走出去，勢必要鞏固客戶。