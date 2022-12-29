宜蘭縣政府文化局在2022年尾聲與攝影家沈昭良，首次攜手於羅東文化工場天空藝廊，舉辦台灣另類之光「續行—沈昭良攝影展」。（吳佩蓉攝）

《STAGE》是攝影家沈昭良明顯轉變為新當代攝影的創作，為了呈現舞台車的絢麗色彩以及環境細節。（吳佩蓉攝）

南方澳漁港是台灣三大漁港之一，此次展出《映像‧南方澳》，不但能與地方連結，也是沈昭良自日本留學返台後，第一個走向社區的作品。（吳佩蓉攝）

為讓民眾瞭解本土攝影藝術，宜蘭縣政府文化局在2022年尾聲與攝影家沈昭良，首次攜手於羅東文化工場天空藝廊，舉辦台灣另類之光「續行—沈昭良攝影展」，今（29日）開展至明年3月19日；文化局表示，期待在疫情消退等待復甦之際，以攝影展現對土地與人文的關懷並進行深度對話，重返創作者純粹的年代。

此次以雙個展方式展出沈昭良創作的《映像‧南方澳》與《STAGE》（舞台車）兩系列作品；因日前南方澳跨港大橋的斷裂，藉該作品回溯到早期，讓民眾可進行本土與人文的深度對話；另，台灣獨特的舞台車文化，從電子花車演變為現今的舞台車，遂《STAGE》系列受到國際藝文界的關注，成為另類台灣之光。

南方澳漁港是台灣三大漁港之一，此次展出《映像‧南方澳》，不但能與地方連結，也是沈昭良自日本留學返台後，第一個走向社區的作品。為呈現宜蘭漁村的豐富情感與面向，沈歷時近6年往返南方澳不下40次所拍攝的，終於完成了講述南方澳地理、漁業、宗教和人文的首部攝影集。

《STAGE》則是沈昭良明顯轉變為新當代攝影的創作，為了呈現舞台車的絢麗色彩以及環境細節，他遍及台灣各地並選擇以大型相機工作，如此獨特、繽紛與豐厚的台灣庶民文化，幾乎觸動了全世界，從2009年開始，《STAGE》受邀至世界各地展出，橫跨25國超過50個城市，受到相當多的討論與報導。

「續行—沈昭良攝影展」展期為即日起至2023年3月19日止，期間將舉辦導覽、講座及對談活動。詳細活動資訊可至羅東文化工場官方網站、Facebook粉絲專頁查詢；開館時間為 上午09：00至中午12：00、下午1：00至5：00，週一及每月最後一天休館。