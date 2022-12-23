七大工業國組織（G7）及歐盟針對俄羅斯原油制定的限價措施，已經於12月5日生效，俄油出口在短時間出現明顯下滑，俄羅斯表示擬減少每日50萬至70萬桶的產能，作為對G7限價的回應。分析師預期，這樣的減產規模可能導致全球石油市場更加緊繃。

外媒報導，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）接受採訪表示，「我們預計在明年初減少部分產能」，並補充這相當俄羅斯總產量的5%至6%。

報導指出，雖然這比重看似無足輕重，但在市場充斥大陸需求反彈的預期下，這樣的減產規模將使國際油市的供應雪上加霜。

兼任莫斯科OPEC+談判代表、能源部長的諾瓦克重申，「俄羅斯不會出售俄油給參與西方限價的買家及國家」。

俄羅斯總統普丁周四（22日）表示，將於下周一或周二簽署對限價措施回應的法令。但並未詳述具體細節。

G7的限價措施制定在每桶60美元，自本月5日起上路，一旦載有俄油的油輪超出上限，將無法獲得西方含保險、航運在內等服務。數據顯示，俄油出口量在限價生效後的一周內，下降約54%至160萬桶。

根據知情人士透露，俄羅斯將觀察第一季限價對油市影響，再視情況決定是否進行價格下限的反制措施。