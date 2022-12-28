俄羅斯持續入侵烏克蘭，以美國政府為首帶頭抵制進口俄國海運原油，不過根據美國財經媒體報導，日本自今年5月以來，將首次向俄羅斯購買石油。雖然日本名義上加入制裁俄羅斯的行列，但在油氣方面並未採取嚴格禁運措施，日本為維持液化天然氣產量，將從俄羅斯薩哈林島進口石油。

報導指出，美媒彙編的船舶追蹤數據顯示，週三（28日）Aframax Zaliv Baikal船隻從俄羅斯遠東的薩哈林2號設施裝載貨物後，該油輪正駛往日本。薩哈林島能源網站12月19日發布的聲明顯示，俄油最新的買家是日本太陽石油公司，該公司計劃將貨物分流到2個卸貨站包括菊間以及波方。

日本政府過去曾表示，俄羅斯薩哈林2號是日本液化天然氣供應的重要來源之一，報導稱，日本政府為避免燃料短缺，敦促能源進口商儲備燃料，日本將自半年多以來首次進口俄油。

另根據路透社報導，針對西方國家針對俄油實施每桶60美元價格上限，俄羅斯將從明年2月起禁止出售原油給支持對俄油設上限價格的國家和企業，預計持續至7月1日。