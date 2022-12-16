英國11月零售銷售意外地下跌，顯示隨著生活成本的上升，侵蝕了家庭的財務，讓家庭感受到壓力。
11月零售銷售為月減0.4%，表現劣於上升0.3%的預期，但是較10月的月減0.9%有所放緩。9月為舉行伊莉莎白女王的國葬，產生一次性影響，零售銷售為明顯下滑。
周五稍早公布的GfK調查數據顯示，英國12月的消費者信心有所改善，但是仍在歷史低位附近。
英國國家統計局(ONS)表示，與一年前相比，11月的零售額下降了5.9%，降幅略高於經濟學家的預測。
英國11月零售銷售意外地下跌，顯示隨著生活成本的上升，侵蝕了家庭的財務，讓家庭感受到壓力。
11月零售銷售為月減0.4%，表現劣於上升0.3%的預期，但是較10月的月減0.9%有所放緩。9月為舉行伊莉莎白女王的國葬，產生一次性影響，零售銷售為明顯下滑。
周五稍早公布的GfK調查數據顯示，英國12月的消費者信心有所改善，但是仍在歷史低位附近。
英國國家統計局(ONS)表示，與一年前相比，11月的零售額下降了5.9%，降幅略高於經濟學家的預測。
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