周四官方公布的終值數據顯示，英國第三季經濟萎縮，比原先預想的更多，表現並為G7國家的墊底，也顯示出2023年為英國黯淡的一年。

英國國家統計局(ONS)說，第三季經濟為季減0.3%，表現劣於初值預估的-0.2%。

國家統計局說，該季減數據，讓英國表現墊底於G7國家，儘管該期間有伊莉莎白女王的國葬，產生一次性的影響，讓經濟表現更差。

第三季的商業投資減少2.5%，跌幅遠高於初值預估的季減0.5%。

「展望未來，英國很可能將繼續出現落後的表現。由於貨幣和財政政策兩方面的不利因素，我們預計，英國將在2023年遭遇主要先進經濟體當中最嚴重的衰退」，Pantheon宏觀經濟的經濟學家Gabriella Dickens如此表示。

英國國家統計局表示，英國第三季經濟產出比2019年末的水準還低上0.8%，表現劣於此前的估計的低0.4%，這與G7當中部分國家已出現復甦形成了對比。

服務業部門在該季為擴張0.1%，製造業和營建業部門都出現下跌。

第三季製造業所有的13項次指標都出現下跌，統計局也說，經通膨調整後，家庭可支配所得出現連續第四個季度的萎縮。

大多數經濟學家都預計，英國經濟將在第四季再次萎縮。則有一些分析師認為，這已經符合衰退的定義。