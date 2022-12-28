在經濟數據不佳，以及美股沒有出現封關前行情，日股28日呈現盤整走勢，權值股大都走低。早盤結束時，日經指數收26,290.96點，跌156.91點或0.59%。東證收1,904.73點，跌5.42點或0.28%。

分析師認為，在兩個交易日之後就要進入新的一年，由於沒有實質利多激勵，加上剛結束耶誕節假期的美股才恢復正常交易，又沒有出現令人眼睛為之一亮的表現，故日股也進入整理區。

大型類股幾乎都走弱，迅銷跌1.35%，軟銀跌1.59%，Panasonic因大客戶特斯拉重挫影響，股價也一度跌0.6%左右。汽車族群中，豐田跌0.3%，本田也跌0.2%。晶片類股的東京威力科創跌1.64%，愛德萬測試也跌1.18%。

陸客解封概念股漲跌互見，高島屋百貨翻紅小漲0.2%，全日空跌1.17%，JR東日本跌0.82，旅行社H.I.S.大跌3.07%，永旺連鎖超市也跌0.87%。不過，資生堂化妝品卻續漲1.33%。

最新經濟數據中，全球景氣不好導致需求已降至疫前以下，更讓日本11月工業生產連3個月都是負成長，月減0.1%外也年減1.3%。其中，包括生產晶片以及平面顯示器所需之設備數量，也都在持續減少中。