英國一對鵝夫妻日前因為極度低溫、湖面急凍而受困，動物救援組織接獲通報後，立刻趕往現場救援，然而公鵝脫困時早已身亡，牠的伴侶得知後傷心不已，儘管健康狀況在救援人員的照料下逐漸恢復，但一個禮拜以後仍因為傷心過度而過世。

根據《BBC》報導，英國林肯郡克利索普（Cleethorpes）有一對鵝夫妻，名叫韓賽爾（Hansel）與格蕾特（Gretel），被當地居民稱為「鎮鵝」。本月13日這對鵝夫妻受困在結冰的划船湖（Boating Lake）中，居民們發現後，急忙通知「克利索普野生動物救援組織」（Cleethorpes Wildlife Rescue），雖然順利救出瀕死的母鵝格蕾特，但公鵝韓賽爾被凍住的部位過多，脫困時已經失去生命。

救援組織透露，在韓賽爾過世以後，格蕾特仍堅持要待在牠的身邊，不願分開，救援人員也只好給格蕾特向伴侶最後道別的時間。隨後格蕾特被送往中心照顧，經過一天治療與處理，牠身上的冰已經全部清除，健康狀況良好，但喪偶讓牠受到沉重打擊，情緒非常沮喪。

救援人員努力豐富格蕾特的生活，讓牠盡量不要想起韓賽爾，此外也把牠照料到能夠站立行走，一切看似都在往好的方向發展，豈料一周後救援組織仍公布了壞消息，格蕾特因為傷心過度而過世，「我們一直都有預感，可能會出現這種情況，因為牠們實在太恩愛了，但就像所有的動物救援一樣，我們總期待好的結果。」並對格蕾特說：「安息吧！高飛吧！你可以跟韓賽爾團聚了。」

事實上，大多數的鵝都實行「一夫一妻制」，且對另一半非常專情，過去也發生過不少因為鵝伴侶死亡、被帶走，而心碎致死的案例，像是大陸江西一名飼主養了2隻白鵝，其中一隻被偷走後，另一隻竟在半個月後吐血身亡。