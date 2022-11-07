主持人陶晶瑩與老公李李仁結婚多年，育有一子一女，一家四口感情相當好，時常看到陶晶瑩在社群平台上分享家庭生活，昨(6)日陶晶瑩在臉書上發文透露朋友接到詐騙電話，但對方一開口立刻露出破綻，笑翻網友。

昨(6)日陶晶瑩在臉書貼文表示，朋友沒多久前接到詐騙電話，但是對方隨即露出破綻，一開口就說：「我是你兒子，現在綁匪在我手上！」似乎將主詞搞混，而這也讓陶晶瑩直虧「對方可能職前訓練還不夠」最後，在一陣沉默之後，對方默默將電話掛斷，而陶晶瑩也不忘提醒大家要小心詐騙。

貼文一出，網友紛紛笑翻「這要先送去職訓局三個月再上線」、「他是初犯還不熟悉流程」、「職前訓練不紮實哈哈哈」、「兒子好厲害！以後當警察」、「他會不會被毒打」。

陶晶瑩過去因主持《好彩頭》等綜藝節目而成名，主持生涯中前後更獲得三次金鐘獎的肯定，除了事業有好成績外，她在2005年與演員李李仁結婚，育有一子一女，家庭生活相當美滿，近年更與老公發展副業，創立個人麻辣燙品牌。