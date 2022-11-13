實力歌星鄭智化是90年代當紅偶像，《水手》、《墮落天使》等經典名曲，滄桑的嗓音帶給許多粉絲滿滿的回憶，不料60歲的他近日收到一則不明手機簡訊，通知他得赴便利商店取貨付款，走過不少風雨當下就知道是詐騙，不過仍好奇去超商一探究竟，而鄭智化也藉由包裹的寄件人姓名，不滿表示想騙他錢「門都沒有」。

鄭智化12日下午在臉書透露現代社會連超商的貨到付款功能都能詐騙，他表示前天手機收到簡訊要他到指定門市取貨，問題是他根本沒下訂這項物品，不過基於好奇的心態，仍下樓到超商取貨，拿到包裹後，寄件人的姓名卻寫著「璀睿翼」，讓他更加確信說：「就知道是詐騙」，且對方還要求付1300多元，讓他相當傻眼。

對詐騙訊息鄭智化表示：「門都沒有」，也忍不住替其他人擔憂：「但是想想會不會真有人不明就裡付錢被騙呢？」，貼文曝光後引起廣大迴響，不少網友透露真曾受騙上當：「我付過一次，結果是便宜的情趣用品，我去～～～」、「有啊！我就被騙過，付了980，拿到一堆粗糙的面罩」、「我付過，也無法處理！」

另外，也有網友提醒取貨前多家留意：「很多年輕族群是一個月有十來件網購貨物是司空見慣的事，難免會有魚目混珠的商品要求貨到付款」、「 個資外洩嘍～應該是哪個網站有買過東西」、「我不懂那名字有什麼玄機，搜了一下，omg竟然花樣這麼多」。