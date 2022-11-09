亞電（4939）第三季雖受電子業供應鏈庫存調節影響，旺季不旺，然美系品牌手機大廠新機上市，仍有助推升第三季較第二季成長，稅後淨利830.6萬元，每股稅後盈餘0.08元，營運表現相較上季已轉虧為盈，且在生產出貨總量上升，帶動單位成本下降，毛利率表現較上季增加至21.92％。累計前三季合併營收12.73億元，稅後淨利4,172.9萬元，每股稅後盈餘為0.42元。

第三季業外部分仍受到強勢美元兌弱勢人民幣匯差影響，匯兌損失為2,806.9萬元，略為影響部分獲利表現。

亞電10月合併營收為1.25億元，較去年同期減少，主要仍因電子業供應鏈處於庫存調整期，拉貨動能趨緩，累計前10月合併營收為13.99億元，然公司評估今年最差情況已過，第四季及全年將可維持獲利水準。

展望未來，亞電維持審慎看法，目前全球消費電子供應鏈庫存仍偏高，惟庫存水位預計在2023年第二季後會降至正常合理狀態，亞電將維持一貫優化調整產品組合策略，新應用領域預期在明年開始放量，可望進一步提升毛利與獲利表現；同時強化內部管理與生產動能，在明後年新應用領域進入出貨爆發期，將有更強大的成長動能。