美國國務院、財政部今天對俄羅斯的軍事供應鏈祭出最新一波制裁，其中包括法國、瑞士的實體與個人，以及台灣銳元科技公司。

作為對俄羅斯無端且無理軍事入侵烏克蘭的回應，美國國務院與財政部外國資產管制辦公室（OFAC）今天再度對俄國軍事供應鏈祭出制裁，其中包括14名個人與28個實體，並將8架飛機列為封鎖財產。

根據OFAC提供的資料，位於台北市內湖的銳元科技有限公司（Sharp Edge Engineering Inc.），成立於2016年12月13日，主要從事電子零組件批發。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）透過新聞稿表示，美國將繼續揭露並破壞克里姆林宮的軍事供應鏈，阻止俄國獲得對烏克蘭發動非法戰爭所需的設備與技術。

她指出，今天的行動表明財政部堅定致力於鎖定全球各地協助俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動戰爭的個人，以及為蒲亭政權提供資金的菁英。（編輯：陳彥鈞）1111115