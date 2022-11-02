蘇慧倫（左2）現身讓庹宗康（左起）、浩子、莎莎、吳映潔、炎亞綸、姚元浩相當驚喜。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》的製作人葉佩容透露錄影時都靠耳機監聽、掌握現場狀況。（好看娛樂提供）

吳宗憲帶領《綜藝玩很大》主持群騎重機熱血環島。（好看娛樂提供）

根據最新尼爾森節目總排名，好看娛樂製作的《嗨！營業中》、《綜藝玩很大》強勢佔領周六冠、亞軍，制霸周六綜藝版圖，好看娛樂將榮耀歸功於主持人及嘉賓：「感謝永遠的玉女也是幸運女神的蘇慧倫讓《嗨！營業中》維持冠軍寶座 ;《綜藝玩很大》8周年特別企劃安排憲哥、KID、坤達騎重機熱血環島888公里全紀錄，謝謝主持群用生命燃燒，讓觀眾獲得共鳴」。

《嗨！營業中》 在OTT平台Netflix上表現亮眼與人氣韓國節目並駕齊驅，好看娛樂分享台綜在軟實力仍具競爭優勢，且需要強大的使命和熱情來推動；好看娛樂總經理湯宗霖說：「台灣的製作環境多元自由，製作團隊在上百個頻道，24小時播出的訓練下，反應速度都很即時，只要能提升製作團隊的專業分工以及製作品質，製作實力本來就是有機會邁向國際的。我們期許好看娛樂可以立足台灣、放眼國際市場。《全明星運動會》教大家怎麼面對輸，因為人生更多時候都在輸，面對輸的時候怎麼站起來。《綜藝玩很大》教大家有些時候把事情做好，用玩的也可以，但還是要保有好勝心，也希望大家看得很開心，因此玩很大這八年來一直始終如一，帶給大家歡樂。《嗨！營業中》是在教大家從無到有，看到夥伴們每個人的個性跟堅持，就像在生活中，我們無法選擇我們的同事一樣，遇到和自己不一樣的想法和做法，要怎麼融入在團隊中。簡單來說，好看娛樂在做節目的時候加了更多的人味在裡頭，把人味High light 出來，呈現在觀眾面前」。

以《嗨！營業中》為例，製作人在拍攝時因為清場不能在待在現場，只能透過耳機監聽掌握全局，對於每個人講了什麼話、發生什麼事情，都非常清楚；加上《嗨！營業中》是on檔節目，每集拍完播出後透過市場反饋，可以修正和調整方向，「我相信每個製作團隊在做節目的時候都是全心的投入、能力也不分軒輊，但好看娛樂在堅持細節的部分更加要求，我相信是大眾容易引起共鳴的一個很主要的一個關鍵。」

好看娛樂副總經理王貞妮也分享打造強勢IP重要的關鍵，就是好看娛樂的宗旨，「只想好看，強調快樂的團隊做出快樂的節目，是我們非常重視工作環境的和諧和友善，藝人和工作人員感情都很好，一起達標」，為了製作出精彩的節目，好看娛樂也提前部署強大後製團隊，以動畫後製獲得「一般節目類美術設計獎」的《大嘻哈時代》，也是出自好看娛樂的後製團隊。

王貞妮透露好看娛樂100多名員工裡，大概配置40名人力在後製剪接上，「投資在這一個部分，不管是培育後製人才、技術、機器的比重都佔很大的比例，也因此打造的節目更具完整性並重視細節，會透過後製剪接把重點High light 出來，像是一個鏡頭多種角度呈現，一目瞭然，觀眾容易被引導」。

此外，《綜藝玩很大》是全台灣第一個推出周邊商品的綜藝，隨著8週年的到來，也帶動了周邊商品的業績賣到翻天，很多周邊都是透過粉絲的反饋和建議而推出的，一推出果然大賣。像是《綜藝玩很大》隨身包，就是很多粉絲看到節目後留言想要才推出的，而「玩很大愛玩隨身包」一上架就賣到缺貨，透過綜藝IP多元化也拓展了更多的商機。《全明星運動會》也提前佈局結合最新科技的5G技術打造VR音樂會。好看娛樂副總經理王貞妮說：「我們很願意嘗試與新的科技和技術合作，包括最新的器材和產品、一定會在《綜藝玩很大》出現，提前探索未來、掌握趨勢，將永遠帶領觀眾走在最前面」。

好看娛樂相當重視和粉絲的互動，不定期透過FB、IG、YouTube等社群媒體進行直播，頻繁的上架花絮影片揭秘節目外的畫面，好看娛樂表示：「我們不是把正片播完任務就完成了，甚至特別組一個Team來剪精彩的漏網影片和幕後的花絮，爭取更多和粉絲互動的機會，提高觀眾的黏著度，也因此培養一群死忠的鐵粉。好看娛樂看待一個節目就等於是一個IP，怎麼往下延伸，增加多元性、豐富性，並思考可以帶給觀眾生活上有什麼樣的幫助，讓觀眾學習節目本身想傳遞的思維和態度，這種打造IP的精神是真的要具備使命和熱忱，才能長長久久。