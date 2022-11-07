美國期中選舉在星期二就要開票了。基本上，兩個看點具有意義。

看點一：民意調查顯示，郊區婦女票傾向於回到共和黨，可能會關鍵性地決定了本次美國期中選舉的共和黨勝出。《華爾街日報》最新出爐的民調，觀察到郊區婦女從8月分以來，短短的3個月，就有高達27%拋棄了民主黨。

看點二：本次共和黨可能只會取得合理贏面，而不形成紅潮海嘯。也就是說，共和黨可能在參、眾兩院僅只會得到合理程度的多數。

背後的原因，是這兩年在民主黨主政之下，政策失敗，通膨、犯罪率和邊境崩潰等三大災難，壓倒了聯邦最高法院墮胎失權判決所構成的（對其選情的）利多。

而前總統川普，在全國範圍來看，始終還存在著一個利弊互見的問題。他固然擁有死忠鐵粉，但是也始終飽受眾多天敵的壓力。這是他在期中選舉前不公開正式宣布出馬競選總統的一部分原因，意思也就是，盡量不要把自己做成干擾因素。但是，他畢竟仍然是一個「室內大象級」背景因素。

至於在這個選舉週期之中對經濟十分無感的民主黨，在拜登領導下本周最後時刻提出的高調訴求，竟然只不過是大聲疾呼「民主的前途在此一舉」，問題是誰信？

通貨膨脹和犯罪率，絕對是一個婦女選民今天去超市、加油站和購物中心，當下就會感到關切的問題。

而邊境崩潰，問題屬於明天。大量非法移民散布各地，可能會構成不久的將來城市治理壓力。同樣的，墮胎權益也是明天的問題。至於民主的前途，誰知道呢？民主黨自己搞的所謂「進步派」民主政策效果很好嗎？後天再說。

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