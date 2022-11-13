今年珠海航展上，有一架六代機的模型，引起美國軍事分析師的注意，它長得非常像美國正在計畫中的「下世代空優機」(NGAD)，而且解說板稱，該型飛機將2030年代完成設計。大陸非常擅長於「模仿成功經驗」，快速的追趕美國。

1945網站分析師布蘭特‧伊斯威特(Brent M. Eastwood)表示，中共的6代戰機計畫，首先出現在 2021的工程概念論文，並在推特上發布了一張照片，而在本次的珠海航空展上展示了相關模型，顯示進度非常的快。目前中共空軍的殲20已具備部份匿蹤能力，而且量產數量至少在 150 架以上。

諾斯洛普格魯曼的6代戰機影片，出現在2016年的超級盃廣告影片。(圖/northrop grumman)

中共的第6代戰機採用無尾翼設計，這一點與美國NGAD相似，無尾翼能夠更減低雷達反射面，只是需要更新的科技，以突破高速飛行和機動性的障礙。它可能有駕駛，也或許是無人戰機，除了本身的武裝以外，還能夠控制週邊的「忠誠僚機」，也就是輔助型無人機，以獲得更好的環境感測，還有掩護火力。

成都航空是最可能的設計單位，該公司的總設計師表示，大陸版的6代戰機將於 2035 年研發完成。

洛克希德馬丁的6代戰機藝術圖。(圖/Lockheed Martin)

美國空軍空戰司令部司令馬克凱利將軍(General Mark D. Kelly)在去年 9 月的一次會議上，提到中國大陸正在發展6代戰機。他說，「中國大陸的6代戰機，也與NGAD一樣，是個超系統(system of systems)。」

超系統是指綜合了各種優勢因素，戰機本身具有超音速巡航與超極動，加上使用激光和高超音速武器，以及控制蜂群無人、忠誠僚機，同時收集情報，還有電子作戰等任務。

凱利說，中國大陸不需要討論未來武器發展的方向，而是關注美軍的計畫方向，然後「我也要」。與美國不同，他們沒有國會監督與辯論，這些造成計劃延遲與預算縮減的不利因素。

這位將軍認為，美國能做的，就是持續保持領先， NGAD需要有足夠的資金，以確保自己的優勢。同時，美國情報機構以及媒體，也必須更好地了解中國大陸的第六代戰機計畫。