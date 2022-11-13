民進黨昨在凱達格蘭大道舉辦大型造勢，拉抬雙北市長候選人陳時中、林佳龍，蔡英總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌「三巨頭」現身力挺，蔡英文大打「抗中保台」牌，稱本次是中共20大的第一場選舉，全世界都在關注台灣。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊13日大酸，民進黨沒有意識型態就不會選舉了？

黃珊珊上午走訪東湖市場後接受媒體聯訪，談及陳時中造勢時稱自己的字典沒有仇恨，呼籲支持者集中選票，她冷淡表示，「他的字典裡面有什麼我不知道，但2300萬人都不太了解他的字典裡有什麼。」對於民進黨再度打出抗中牌，她則嗆，民進黨沒有意識型態就不會選舉了？

此外，陳時中昨在公辦政見會上批評黃珊珊擔任副市長期間，相關建設沒有進度，稱不上「即戰力」，黃珊珊嗆，台北市政府對城市進步做了多少事，大家有目共睹，不需要去抹滅，既然對手不了解台北市的進步，就請好好做好功課，而即戰力代表有能力面對台北市正在進行的事情，但陳時中連水門關不關的操作程序都不知道，「他的即戰力在哪裡？到現在還看不到任何證明。」

黃珊珊強調，台北市是一個非常大的城市，不是一個上來的人用1、2個月就能上手，無縫接軌這事情非常重要，重點在於市民期待看到候選人拿出具體方式，「而不是每天在那口水。」