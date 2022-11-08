韋禮安登上日本音樂頻道THE FIRST TAKE 。（圖／THE FIRST TAKE提供）

韋禮安去年發行電影《月老》主題曲〈如果可以〉，加碼推出人聲版、韓文和日文三種版本，YouTube上官方MV的觀看次數更突破9000萬，即將邁向破億大關。韋禮安9月為了全新創作專輯《明天再見》赴東京拍攝專輯同名單曲MV時，還登上了日本最受歡迎的音樂YouTube頻道「THE FIRST TAKE」，成為首位成功登上「THE FIRST TAKE」的台灣歌手！而韋禮安表示以前就關注過這個頻道，知道有很多很厲害的歌手出演過，「第一次聽到這件事時有點不敢相信，跟我的專輯聯繫起來，真的像夢一樣。」

「THE FIRST TAKE」是日本知名音樂YouTube頻道，邀請許多國際歌手、樂團、作曲家以一鏡到底的形式進行演出，包括日本歌壇大哥大布袋寅泰、實力創作女王AI、時下最夯《鬼滅之刃》歌姬LiSA以及國際巨星艾薇兒（Avril Lavigne）和哈利（Harry Styles）都曾現身節目，創下極高的點擊量。

昨晚釋出的影片，韋禮安走進棚內，他先簡單拉伸熱身放鬆，在幾個吸吐之後，輕聲說了「let’s go」，就全神貫注演唱〈如果可以〉，連日方工作人員都說：「很棒、很會唱！」他也在事後分享說：「我會形容原版比較像是一個青少年，傾注全力地在唱著一首經典情歌，而這個版本，我用一種比較chill、放鬆的感覺演唱，建議大家一邊喝著啤酒或紅酒一邊收聽，希望你們會喜歡。」

韋禮安坦承很像「美夢成真」，表示在第一時間收到邀請時，心裡有點不敢置信，他直到拍攝前都還和聲音訓練的老師透過視訊做了很多次熱身，努力準備到最後一刻，「對我來說這是很重要的機會，過程很享受，錄製完後感到很痛快；『THE FIRST TAKE』的團隊很專業，因為有大家的努力才有這樣好的結果。」而對於一鏡到底的演出他則表示：「還有進步的空間，從經驗上來說，我想每次演出都是僅此一次，現場演出多少會有些瑕疵，但我在情緒上是毫無保留的，我想就是這種不完美賦予了『THE FIRST TAKE』的迷人之處。」