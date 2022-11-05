擁有120萬訂閱的YouTuber Hook以「一周挑戰」等實驗型內容知名度大開，常以短髮中性打扮的她，昨(4)日竟曬出一系列她身穿旗袍展現身材曲線，搭配一頭烏黑的長髮，散發著女人味，也讓粉絲大讚超美。

昨(4)日Hook在臉書上貼出她身穿合身旗袍，搭配一頭長髮女人味十足，事實上，Hook是與廠商合作業配，為了符合廠商「辣」的主題，才再度以女裝扮相登場，而這次的裝扮也讓她直呼：「我這次真的卯起來，睫毛膏刷到我眼睛都要掉下來，辣妹雨婷絕對不會停！懇請支持！」

此貼文一出，讓粉絲紛紛在底下留言大讚：「因為實在太正了，就這樣決定了，你以後就留長頭髮」、「完蛋！正到爆炸，瞬間男粉暴增喔！」、「雨婷也太正了吧！這個造型好好看」、「Hook這樣長捲髮加旗袍超美，好有女人味」、「正翻！到底他們付多少費用才請到雨婷出場」。

然而，這也不是Hook第一次嘗試女裝，先前她曾與美妝YouTuber合作，請對方幫她化妝，而她原以為「只要口紅抹一下，腮紅啪啪啪」就好，沒想到卻要花上好一段時間及工夫，最後的成果也讓粉絲相當驚喜，也認為Hook也適合這樣的打扮。