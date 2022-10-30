今日在亞利桑那州Desert Diamond Arena（沙漠鑽石體育館）舉行的拳擊表演賽，知名YouTuber拳擊手傑克保羅（Jake Paul）歷經8回合，擊敗了47歲UFC傳奇「蜘蛛」席爾瓦（Anderson Silva），傑克保羅生涯在拳擊場上的戰績為6勝0負，至今仍保持不敗金身。

傑克保羅雖然是網紅出身，但日常訓練量是能與一般拳擊手並駕齊驅的，此戰他要面對的是巴西UFC傳奇選手席爾瓦，會有著「蜘蛛」這稱號，除了因為席爾瓦的四肢修長之外，加上對拳、腳、膝、肘8個打擊點都有殺傷力而聞名格鬥界。

不過這一戰因採用的是拳擊規則，身為格鬥專家的席爾瓦佔不到便宜，即便比賽開始後一陣猛攻似乎奏效，但傑克保羅也不斷進行回擊，席爾瓦臉部不斷挨揍，鼻子也滲出了血，直到第8回合席爾瓦一個不注意遭傑克保羅重拳擊倒，讀秒階段即使還能站起身來做最後一搏卻無奈晚了一步，最終裁判判定由保羅以77比74、78比73及78比73拿下比賽。

作為「蜘蛛」的粉絲，傑克保羅看過無數次席爾瓦主宰UFC的場面，「我感覺像是電影般的情節，你不可能在故事中寫下這些。」傑克保羅對於與偶像交手感到難以置信，「和他在拳擊場上較勁，看到他努力不懈的精神，這就是我所敬仰的冠軍，他的表現是如此鼓舞人心。」

贏下這一戰後，傑克保羅在拳擊生涯的戰績來到6勝0負，只不過這些對手包含1名網紅、1位前NBA球員及3名MMA（綜合格鬥）退休老將，含金量有些不足，不過在擊敗席爾瓦後也助長了傑克保羅的氣勢，賽後也向現役UFC選手狄亞茲（Nate Diaz）及成為史上首位超中量級的「無庸置疑冠軍」阿瓦瑞茲（Canelo Alvarez）發出戰鬥邀請函，對於傑克保羅的考驗才正要到來。