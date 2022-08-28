美國加州本月某個周末的拳擊賽為觀眾示範什麼叫做「年輕人不講武德」。兩位拳手拜耶茲（Cristian Baez）、托瑞斯（Ruben Torres）進行10回合比賽，第7回合的時候拜耶茲被打倒在地，但是他立即起身，裁判宣布比賽繼續。退回角落的托瑞斯高舉左拳展現善意，拜耶茲也走過去向他「碰拳」致意，冷不防托瑞斯一記左勾拳打在拜耶茲臉上！

這一擊很重，拜耶茲直挺挺向後倒地，這次他爬不起來了，裁判宣布比賽結束，防護員上前查看，拜耶茲仍然一動也不動，防護員抬起他的手臂仍無反應，似乎當場陷入昏迷。依照裁判認定，托瑞斯那一拳是合法的，這只能怪拜耶茲自己「大意了，沒有閃」。同時有網友批評托瑞斯缺乏運動家精神，偷襲得手的托瑞斯則是冷酷地說：「拳擊場的首要規則就是隨時保護好自己。」

托瑞斯的行為不僅沒品，還可能造成對手嚴重傷害，即使是職業拳手，在毫無心理準備的情況挨了重拳也撐不住。惡名昭彰的兔拳（Rabbit Punch）就是趁擒抱的時候偷打對手後腦，有一派觀點認為這個下流招數曾經造成拳王阿里（Muhammad Ali）的永久腦部傷害。

偷襲得逞的托瑞斯戰績提升到19勝0敗（16次KO勝），這次KO恐怕得加上一個星號，因為實在不怎麼光彩。天真爛漫的拜耶茲其實戰績也不差，落敗後成為18勝2敗（17次KO勝）。