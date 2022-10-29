知名百萬YouTuber理科太太 (陳映彤)，今(29日)將出席YouTube創作者的重要盛事「走鐘獎」，不料卻在途中於建國高架上發生車禍，理科太太發文表示，目前已經報警，正在等待警察來。

YouTuber理科太太經常在自己的頻道中訪談眾多YouTuber及藝人，先前開設一系列「自療的科學」的節目更是大受歡迎，而內容主要是與來賓談自己如何面對外界的聲音，以及如何處理內心的情緒。

理科太太出席「走鐘獎」途中出車禍。(圖/截圖自理科太太IG)

而理科太太在頻道中，如此理性且深度的訪談，讓她入圍今年走鐘獎「訪到心坎獎」、「最佳影響力獎」兩項大獎；不過，剛剛理科太太在IG限時動態透露，在去典禮的路上發生車禍，「建國高架上被後車撞，停在上面等警察來，只好先開始化妝。」表情相當無奈，更讓粉絲擔心她的安危。

事實上，理科太太與老公John離婚後，外界也不斷猜測離婚原因，許多網友認為是因為理科太太過於強勢，對此，理科太太樂觀說道：「我是怎樣的人其實我身邊的人很清楚，他們看到這樣的東西，會有這樣的想法我覺得是正常的」。