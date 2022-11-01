北市一輛612號公車，今（1日）上午8時許行經士林區中山北路、士東路口自撞紅綠燈桿，據了解，47歲杜姓司機行進中突然失去意識昏倒，才導致公車撞號誌桿，所幸並無乘客受傷，警消趕抵現場時，司機已無呼吸心跳呈OHCA狀態，現已經送院急救中，詳細事故原因待進一步釐清。
警方指出，1日08時許47歲杜姓駕駛612號公車沿中山北路6段南向北行駛，疑似身體不適，自撞中山北路、士東路東北角號誌桿，並無乘客受傷，司機現已送醫急救中。
北市一輛612號公車，今（1日）上午8時許行經士林區中山北路、士東路口自撞紅綠燈桿，據了解，47歲杜姓司機行進中突然失去意識昏倒，才導致公車撞號誌桿，所幸並無乘客受傷，警消趕抵現場時，司機已無呼吸心跳呈OHCA狀態，現已經送院急救中，詳細事故原因待進一步釐清。
警方指出，1日08時許47歲杜姓駕駛612號公車沿中山北路6段南向北行駛，疑似身體不適，自撞中山北路、士東路東北角號誌桿，並無乘客受傷，司機現已送醫急救中。
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